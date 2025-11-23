“No me tiembla la mano”: Presidente de Perú amaga con allanar la embajada de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Perú, José Jerí afirmó que si tiene que entrar a la embajada mexicana en dicho país en la que se encuentra refugiada la exprimera ministra Betssy Chávez, lo hará.

En entrevista con el diario peruano El Comercio, el mandatario indicó que aún no ha meditado con los integrantes de su administración qué medida concreta tomará el país ante la situación de Chávez contra quien un juez dictó el viernes pasado cinco meses de prisión preventiva.

“México sabe que, si Betssy Chávez sale de la embajada, es capturada inmediatamente. También sabe que hay policías peruanos afuera y eso es visible. No hemos meditado todavía con el primer ministro y con el gabinete qué medida concreta tomaremos, porque recién conocemos la sentencia.

“Vamos a meditar y mucho. Toda acción debe pensarse conforme a las limitaciones que tenemos, conforme a los compromisos internacionales que tenemos. Hay un mandato judicial hoy día y yo soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones.

“No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará. He demostrado con acciones concretas, que muchos no se lo esperaban, que no me tiembla la mano. Estoy convencido de que todos somos juzgados por las acciones”, dijo.

“Yo no soy un dictador”

Jerí era presidente del Congreso peruano cuando fue designado al frente del Ejecutivo luego de la destitución de la presidenta de facto, Dina Boluarte, el pasado 10 de octubre.

Betssy Chávez fue la primera ministra del gobierno del expresidente Pedro Castillo quien fue destituido en un golpe de Estado orquestado por el Parlamento luego de que el mandatario ordenó la disolución del Poder Legislativo el 7 de diciembre de 2022.

La exfuncionaria fue recibida en la Embajada de México en Perú luego de que se le concedió asilo, razón por la que dicho país rompió relaciones diplomáticas con la nación mexicana a principios de este mes.

Conforme a la Convención de Caracas, Perú está obligado a otorgar un salvoconducto para que Chávez abandone el país en su calidad de refugiada.

Sin embargo, Perú afirma que la Convención ha sido utilizada de forma indebida en el caso de Chávez, quien está acusada de un delito común y no es víctima de una persecución política.

“(Esto) es parte de una estrategia de defensa totalmente alejada de la realidad. Ninguno es perseguido en el Perú, ningún expresidente está secuestrado. Yo no soy un dictador y solo he cumplido con el mandato de la Constitución. Entiendo que hablen tonterías como parte de una defensa política más que jurídica. La gente ya sabe quién es quién, no hay nada que inventar nada, son hechos los que cuentan”, agregó.

Relaciones "volubles"

El medio de comunicación cuestionó a Jerí sobre si las relaciones con México se restablecerán cuando la presidenta Claudia Sheinbaum concluya su mandato.

“Lamentablemente, nuestras relaciones políticas desde el 2021 han sido muy volubles por un exceso de injerencia de algunos países en decisiones autónomas. Somos un país soberano y nuestras relaciones se han lesionado porque otros presidentes han permitido estos excesos. Yo no lo voy a permitir. Tendré 39 años, pero sé lo que tengo que hacer y lo medito bien. No tengo ningún tipo de temor cuando tomo decisiones”, comentó.

El mandatario dijo no temer a que la izquierda mexicana tome represalias en su contra en caso de ingresar a la embajada de México.