Familiares de regidor de Hidalgo detenido por linchamiento denuncian persecución política

PACHUCA (apro).- Familiares del regidor de Actopan, Hidalgo, Omar Leonardo Ramírez Gutiérrez, detenido por presunto homicidio doloso calificado tras una agresión tumultuaria de pobladores contra personas a las que señalaban de robo, acusan una captura ilegal, violaciones procesales y un posible móvil político en esta operación.

Por su parte, el gobernador Julio Menchaca Salazar defendió que hay elementos suficientes para proceder y que, en casos de linchamientos, si no existen consecuencias es un mensaje peligroso para la sociedad.

El regidor, miembro de la fracción edilicia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue detenido la mañana del jueves 20 de noviembre por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), acusado del asesinato de una persona tras una agresión tumultuaria el pasado 13 de octubre en la colonia Aviación de Actopan.

Cuatro personas más con heridas graves fueron trasladadas al Hospital General que se ubica en el municipio; por tres de ellas, la PGJEH también imputa homicidio doloso calificado en grado de tentativa.

“No puede haber una venganza política de algo que no hay una acción que la genere”, respondió el gobernador, cuestionado sobre las recriminaciones de la familia del asambleísta, cuyos integrantes, junto con otros pobladores de Actopan, marcharon este domingo en su municipio para exigir la liberación de Ramírez Gutiérrez.

Afirmaron que, como parte del colectivo “vecinos vigilantes”, detuvo a presuntos implicados en delitos, quienes, reclamaron, después eran liberados por las autoridades municipales, aunque no profundizaron en casos. Por lo tanto, sugirieron impunidad de las instancias de gobierno, seguridad y justicia, sin considerar que el regidor incurrió en algún posible delito. ??

“Ahí hay un elemento muy lamentable, que es la pérdida de una vida, y no se puede permitir que atendiendo a Fuenteovejuna se linche a las personas. Eso no se puede permitir”, sostuvo el mandatario, en entrevista en Pachuca.

“Si tienen responsabilidad o no las personas involucradas en la carpeta, pues eso va a ser determinación de un juez”, añadió Menchaca Salazar, quien dijo que no ve un vacío de Estado por los linchamientos que han ocurrido este año.

“Desafortunadamente existe la violencia exacerbada y una reacción inadecuada de un grupo de personas, y es muy peligroso. Por eso es importante la acción de la justicia, para no pensar que se puede lastimar sin ninguna consecuencia”, externó.

En el caso de la colonia Aviación, cinco personas señaladas por presunto robo fueron agredidas a golpes. Una falleció a consecuencia de las heridas y cuatro más fueron ingresadas al hospital con lesiones. La procuraduría confirmó que, además, hubo disparos de arma?de fuego presuntamente asociados con el homicidio.

Cuando ocurrió ese suceso, el 13 de octubre, era el tercer caso en 15 días de pobladores de la región del Valle del Mezquital que retenían a personas a quienes acusaban de cometer un robo y las golpeaban con brutalidad hasta causarles heridas graves o la muerte, con saldo de dos fallecidos y ocho heridos.

Además del de Actopan, el otro deceso ocurrió el 29 de septiembre en Mixquiahuala, cuando un hombre murió a consecuencia de lesiones craneoencefálicas tras ser golpeado por una turba que lo acusaba de romper el cristal de una máquina de monedas y robar el dinero. Asimismo, el primero de octubre dos personas fueron retenidas y amarradas a unos caballos en la localidad de Santa Ana Azcapotzaltongo, en Tepeji del Río, arrastradas hasta la plaza principal; después golpeadas, sin víctimas mortales.

El gobernador planteó que será un juez de control quien determine la vinculación o no del regidor por los delitos que le imputan.

Respecto a la reacción posiblemente tardía o rebasada de las corporaciones de seguridad para rescatar a quienes han sido linchados, el jefe del Ejecutivo estatal expuso: “Hasta donde yo tengo entendido, desafortunadamente, fue muy rápida la agresión que sufrieron”, por lo que, en el caso de Actopan, no se logró salvar a la víctima E. P. C., pero destacó que cuatro más que también fueron agredidos no murieron.

“Los delincuentes en la calle y el que busca el bienestar de un pueblo, en la cárcel”, decía una de las pancartas que portaron los familiares de Omar Leonardo Ramírez, quienes consideraron que su “delito” fue “hacer el trabajo de seguridad que no realiza la alcaldesa”, aunque sin pronunciarse directamente sobre la muerte de la persona que había sido retenida por probable robo y falleció posteriormente a causa de golpes y, presuntamente, herida por arma de fuego.