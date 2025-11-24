Gobernación descalifica megabloqueo y señala “motivación política”

Rosa Icela Rodríguez en la conferencia de prensa. Foto: Cuartoscuro / Andrea Murcia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La secretaria Rosa Icela Rodríguez afirmó que no existen motivos legítimos para mantener los bloqueos y protestas que afectan a la ciudadanía, ya que el Gobierno federal ha mantenido un diálogo permanente y ha cumplido con acuerdos concretos.

Rodríguez informó que solo se registran afectaciones menores en cuatro entidades (Chihuahua, San Luis Potosí, Estado de México y Zacatecas), con menos de mil personas participando en total, la mayoría transportistas y no productores agrícolas.

“Aparte de ser líderes del campo, pertenecen a partidos políticos. Pertenecen al PRI y pertenecen al PAN y pertenecen al PRD. Claramente no es que yo lo diga, ellos tienen una historia política.

“Los que hacen el bloqueo, pertenecen al PRI, PAN y PRD, y estos líderes, tienen una motivación política. Por eso, no quieren llegar a acuerdos, lo que quieren es afectar a la población”



Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación.

“Entonces es cuando tú dices: si no quieren llegar a acuerdos y van a afectar a la población, es que hay una motivación política”, señaló Rosa Icela Rodríguez, quien también acusó que varios líderes tienen carpetas de investigación abiertas desde hace años.

La secretaria agradeció expresamente a diversas cámaras y asociaciones que, mediante comunicados oficiales emitidos entre el 22 y 23 de noviembre, anunciaron que no se sumarían a las protestas.

Destacó que no existen razones objetivas para mantener los bloqueos porque:

El gobierno ha sostenido más de 200 reuniones con productores agrícolas en las últimas tres semanas y 316 con transportistas desde 2018.

Se cumple cabalmente el acuerdo del 29 de octubre para la comercialización de maíz (800 pesos federales + 150 estatales por tonelada y precio base histórico de 105 dólares).

La Ley General de Aguas no ha sido aprobada y sigue en discusión abierta en la Cámara de Diputados.