Ricardo Monreal dice que esta semana se discutirán cambios a Ley de Extorsión y Ley de Salud

Ricardo Monreal adelanta que esta semana discuten los cambios a Ley de Extorsión y Ley de Salud. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, informó que esta semana discutirán los cambios a la Ley de Extorsión que le realizaron en el Senado, así como a la Ley de Salud.

“Se tiene pensado revisar, deliberar sobre los cambios en Ley de Extorsión y luego teníamos pendiente un dictamen sobre delitos ambientales que pudieran mañana también atenderse.

“Y el miércoles hay una modificación a la Ley del Trabajo sobre autonomía sindical que se aprobó por unanimidad en Cámara de Senadores. Nosotros somos Cámara de Origen. Quizá el miércoles veamos esa. Y tenemos otras leyes cuyos dictámenes pueden salir esta semana como la ley de Salud que puede deliberarse mañana en comisiones, presentarse y aprobarse”, detalló.

Con respecto a la Ley de Aguas, Ricardo Monreal adelantó que en dos semanas se podría discutir en Comisiones y en el Pleno, ya que se está realizando el dictamen tras las más de 400 audiencias públicas.