Sheinbaum conversa con Slim y el presidente del CCE sobre “buenos pronósticos” en economía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con empresarios para abordar “los buenos pronósticos” con los que cierra 2025 y los que vienen para el próximo año.

En redes sociales publicó:

“En Palacio Nacional, platicamos con el ingeniero Carlos Slim y con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sobre los buenos pronósticos de la economía en México al cierre de 2025 y para 2026”.

Esta mañana la jefa del Ejecutivo Federal afirmó que “la economía va bien, también; y el año que entra va a ir mejor, va a haber más inversión pública y también inversión privada. Entonces, vamos bien. Empleo, va bien”.

Reiteró que su gobierno va bien, por lo que “hay mucho que celebrar de la gran Transformación que se está llevando a cabo. Claro, hay unos que quieren regresar a los privilegios, pero, bueno, es parte también de la resistencia que hay cuando hay grandes cambios”.

La reunión de la mandataria federal con el representante empresarial y el empresario Slim, es el más rico del país, se da también en medio de los reclamos de agricultores por obtener ganancias mínimas mientras que las grandes empresas se quedan con la mayor parte del dinero que se obtiene por la venta de sus productos; las protestas también vienen de transportistas que denuncian robos y extorsiones en las carreteras del país.