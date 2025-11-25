Gabriela Jiménez destaca aprobación de 20 reformas constitucionales en su Primer Informe Legislativo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cobijada por algunos líderes morenistas y algunos funcionarios, la vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Gabriela Jiménez, presentó su primer informe de labores en donde destaca aprobación de 20 reformas constitucionales.

Acompañada también de simpatizantes y representantes del poder Ejecutivo y Judicial, la legisladora morenista presentó en el Teatro de la Ciudad su primer informe de actividades legislativas en que también destacó las 20 reformas constitucionales que modifican 44 artículos, lo que, afirmó, representa renovar una tercera parte de la Constitución en un solo periodo.

“Hemos aprobado 20 reformas constitucionales que, a su vez, han reformado 44 artículos de la constitución, lo que equivale a una tercera parte de la Constitución que ha sido reformada en tan solo un año ¡Imagínense eso!

“Esto ha sido posible gracias a la confianza del pueblo, gracias a la mayoría transformadora que eligió a nuestra presidenta de México en el 2024 y quien nos dio la confianza para tener la mayoría calificada para sigamos construyendo un país justo, más digno y más seguro, muchísimas gracias a todos porque gracias a ustedes logramos el ‘Plan C’”, resaltó.

La legisladora morenista también aprovechó su informe para pedir a los asistentes a sumarse a la jornada del próximo 6 de diciembre para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rumbo al Zócalo capitalino.

“Su administración ha profundizado la política social más ambiciosa de nuestra historia, fortaleciendo el bienestar de millones de mexicanas y mexicanos en todo el país. Acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum y el Proyecto de Cuarta Transformación es defender la esperanza de México. Defender la política es un instrumento para servir al pueblo y no para que olvide de él, como lo dice la oposición.

“Respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum es recordar que la honestidad y la austeridad no son consignas, son principios que han garantizado que los recursos lleguen a donde más se necesitan. Y la Cuarta Transformación ya cambió la vida de millones que vivieron sin esperanza por décadas. Y es por eso que el pueblo de México está con la transformación, porque la transformación está con el pueblo de México. El pueblo de México está con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque la presidenta está con el pueblo de México”, enfatizó.

Al evento acudieron diversos personajes de los tres poderes de la Unión, como el subsecretario de Gobernación, Juan Ramiro Robledo, quien afirmó que desde el Gobierno se reconoce el trabajo en la Cámara y de forma particular a quienes dirigen el recinto legislativo y al grupo parlamentario.

También asistió el ministro electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arístides Guerrero, quien celebró el informe de la vicecoordinadora morenista en San Lázaro y aplaudió el trabajo de los legisladores oficialistas.

Por su parte, el coordinador de Operación Política de Morena, Pedro Haces Barba, resaltó que reconoció el trabajo de la legisladora y afirmó que les ayuda mucho en la coordinación política y la calificó como una guerrera.

En el evento también estuvieron diputados federales y locales, empresarios, funcionarios como Rocío García, titular del DIF Nacional, así como representantes del Poder Judicial, como algunos integrantes de Tribunal Electoral Federal y de Disciplina Judicial, también en representación del titular de la Secretaría de la Marina, el Contralmirante Javier Mendoza Rosales y el embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en México, Mohamed Salec Abdessamad.