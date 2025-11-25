Kenia López: la inseguridad es un tema que debe resolverse, no politizarse

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de los bloqueos por transportistas en diferentes puntos del país, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que el problema de la inseguridad es brutal y es altísimo.

En entrevista en San Lázaro, la diputada panista consideró necesario también atender la inseguridad en las carreteras para los transportistas.

“Bueno, yo diría: es necesario que las autoridades todas reconozcamos el problema de inseguridad, que es brutal y es altísimo. Que reconozcamos el problema de inseguridad en las carreteras para los transportistas, que les afecta a ellos y que, por cierto, también encarece el transporte para los ciudadanos, todos que terminan siendo los que pagan estas extorsiones.

“Es necesario que reconozcamos que no es un tema a politizarse, es un tema a resolverse, es un tema que necesita para todas y todos los mexicanos tener una respuesta”, detalló.

Kenia López Rabadán resaltó que es necesario que se reconozca el problema, ya que hay una exigencia de los transportistas clara.