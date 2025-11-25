Lilly Téllez desata polémica por tuit sobre pareja homoparental

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La senadora panista Lilly Téllez desató una tormenta de críticas y apoyo al calificar como "mal" la imagen de dos hombres presumiendo a su hija recién nacida

"Esto está mal: los bebés no son objetos para satisfacer caprichos de quienes no aceptan la realidad", escribió la legisladora, al citar una publicación viral de la cuenta @TaraBull que mostraba a la pareja en una cama de hospital, simulando el parto.

Aunque Téllez se presenta como defensora de valores "políticamente incorrectos", su mensaje ha sido tildado de homofóbico por activistas y usuarios, reavivando debates sobre derechos LGBT+ en México.

La imagen, que evoca un vientre de alquiler o adopción, ha sido interpretada por la senadora como una "moda" que prioriza ideologías sobre el bienestar infantil.

El mensaje de Téllez ha polarizado X, con más de 7 mil likes y mil reposts a favor, pero también más de mil 800 respuestas y cientos de citas mayoritariamente críticas.

Esto está mal.



Aunque esté de moda y sea aplaudido.



A pesar de que señalarlo es "políticamente incorrecto", hay que hacer lo realmente correcto y decirlo:



Esto está mal: los bebés no son objetos para satisfacer caprichos de quienes no aceptan la realidad. https://t.co/8qshO3d78s — Lilly Téllez (@LillyTellez) November 25, 2025

La fotografía

Una sola imagen, publicada por la cuenta estadunidense @TaraBull808, se convirtió en menos de 24 horas en el epicentro de un debate global sobre familias homoparentales, subrogación y derechos infantiles.

La fotografía muestra a dos hombres blancos, uno de ellos con el torso desnudo y una venda abdominal simulando una cesárea, recostados en una cama de hospital mientras sostienen en brazos a una bebé de días. La escena está claramente escenificada para imitar el tradicional “skin-to-skin” post-parto que suelen hacer las madres biológicas.

En menos de 36 horas, el tuit acumula más de ocho millones de visualizaciones.

El posteo se viralizó en tres oleadas: