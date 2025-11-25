Lilly Téllez
Lilly Téllez desata polémica por tuit sobre pareja homoparental“Los bebés no son objetos para satisfacer caprichos”, dice la publicación de la senadora panista que ha polarizado posturas en redes.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La senadora panista Lilly Téllez desató una tormenta de críticas y apoyo al calificar como "mal" la imagen de dos hombres presumiendo a su hija recién nacida
"Esto está mal: los bebés no son objetos para satisfacer caprichos de quienes no aceptan la realidad", escribió la legisladora, al citar una publicación viral de la cuenta @TaraBull que mostraba a la pareja en una cama de hospital, simulando el parto.
Aunque Téllez se presenta como defensora de valores "políticamente incorrectos", su mensaje ha sido tildado de homofóbico por activistas y usuarios, reavivando debates sobre derechos LGBT+ en México.
La imagen, que evoca un vientre de alquiler o adopción, ha sido interpretada por la senadora como una "moda" que prioriza ideologías sobre el bienestar infantil.
El mensaje de Téllez ha polarizado X, con más de 7 mil likes y mil reposts a favor, pero también más de mil 800 respuestas y cientos de citas mayoritariamente críticas.
Esto está mal.— Lilly Téllez (@LillyTellez) November 25, 2025
Aunque esté de moda y sea aplaudido.
A pesar de que señalarlo es "políticamente incorrecto", hay que hacer lo realmente correcto y decirlo:
Esto está mal: los bebés no son objetos para satisfacer caprichos de quienes no aceptan la realidad. https://t.co/8qshO3d78s
La fotografía
Una sola imagen, publicada por la cuenta estadunidense @TaraBull808, se convirtió en menos de 24 horas en el epicentro de un debate global sobre familias homoparentales, subrogación y derechos infantiles.
La fotografía muestra a dos hombres blancos, uno de ellos con el torso desnudo y una venda abdominal simulando una cesárea, recostados en una cama de hospital mientras sostienen en brazos a una bebé de días. La escena está claramente escenificada para imitar el tradicional “skin-to-skin” post-parto que suelen hacer las madres biológicas.
En menos de 36 horas, el tuit acumula más de ocho millones de visualizaciones.
El posteo se viralizó en tres oleadas:
- Cuentas conservadoras estadunidenses lo usaron como ejemplo de “decadencia occidental”.
- Cuentas progresistas y LGTB+: lo celebraron como “amor sin etiquetas” y “familia moderna”.
- Explosión hispanoamericana (24-25 nov): tras la cita de Lilly Téllez y otros influencers mexicanos y argentinos, se convirtió en trending topic en México, Argentina y España.