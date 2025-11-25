PAN llevará a instancias internacionales la “represión” en la Marcha de la Gen-Z

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El PAN procurará llevar a instancias internacionales sus denuncias por la presunta represión que acusa al gobierno federal de perpetrar contra los manifestantes del 15 de noviembre, durante la movilización conocida como Generación Z.

Este miércoles, la dirigencia nacional panista, encabezada por Jorge Romero Herrera, dará a conocer los detalles de sus promociones legales que se suman a las emprendidas en México para exigir que se investigue al llamado “bloque negro”, así como la actuación policiaca durante la manifestación, concretamente, por los hechos del Zócalo capitalino.

Ayer, Romero Herrera con otros integrantes del comité nacional panista, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República, exigiendo una investigación sobre el “bloque negro” y deslindando a los detenidos en la marcha de formar parte de dicho grupo.

El pasado 15 de noviembre, una convocatoria de la llamada Generación Z, en realidad un grupo de jóvenes descontentos con el estado de cosas, terminó tomada por los partidos de oposición y a ésta se sumaron simpatizantes del “Movimiento del Sombrero” indignados por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, entre otras causas.

Como se ha informado desde ese día, la marcha terminó casi llegando al Zócalo, debido a los disturbios del “bloque negro” y una intervención policiaca con saldo de unos 40 detenidos, de los cuales siete continúan en prisión.