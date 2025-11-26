Kenia López solicitará detener la queja contra consejeros del INE por revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que solicitará oficialmente detener la queja contra consejeros del INE por el caso de la revocación de mandato de 2021, tras haber quedado sin materia.

En entrevista en San Lázaro, la diputada panista detalló que la Cámara Baja solicitará de manera formal detener la queja presentada en 2022 por el entonces presidente de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, en contra de tres consejeros electorales que avalaron el aplazamiento de la consulta para la revocación del mandato durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

“Me parece que estamos en condiciones de manera jurídica de solicitar, como presidenta de la Cámara, porque además fue la presidencia de la Cámara quien inició la queja, quien empezó este proceso.

“He hablado con el expresidente, con el diputado Sergio Gutiérrez Luna y le he informado de esta decisión y, por supuesto, él está de acuerdo, porque incluso él públicamente había dicho que se desistía de esa queja”, detalló.

La diputada panista explicó que notificará a su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, y a los consejeros Claudia Zavala Pérez, Dania Ravel Cuevas y Jaime Rivera Velázquez, su decisión de enviar comunicaciones a ese instituto y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para solicitar que dicha queja no continúe.