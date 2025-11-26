Luisa Alcalde responde: panistas fueron a Washington a exhibir su entreguismo

La comisión de panistas que acudió ante la CIDH. Foto: @AccionNacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, se refirió hoy a la visita a Washington de una comisión de dirigentes del PAN, el principal partido de oposición en el país, para denunciar la intervención policiaca en la marcha del 15 de noviembre.

Luego de que esta tarde el PAN informara sobre el viaje a Washington y la visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la revisión del estado de las libertades tras la marcha de la llamada Generación z, la líder del morenismo escribió:

“Los panistas fueron a Washington, Estados Unidos, a ´denunciar` algo que ellos mismos inventaron, pero terminaron exhibiendo su entreguismo de siempre. No llevaron pruebas ni argumentos, sólo sus ganas de arrodillarse ante el extranjero”.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso como entreguismo y subrayó que era grave porque iban a pedir intervención extranjera, una expresión que los propios panistas refutaron hoy recordando que el Estado México es parte de la Organización de Estados Americanos y, como tal, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Luisa María Alcalde se mantuvo en esa línea discursiva, al exponer:

“Los conservadores mexicanos repiten su historia una vez más. no entienden que no entienden”.