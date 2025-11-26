Senadores de la 4T ratifican a magistrados administrativos; “son puros cuates”, acusa la oposición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los senadores oficialistas ratificaron en el pleno de la Cámara Alta a los 20 magistrados para las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por un periodo de diez años.

La oposición acusó cercanía con el oficialismo y votó en contra, y dos morenistas se les unieron.

Los legisladores de Morena y aliados votaron a favor de 19 de los magistrados por 66 votos a favor y 32 en contra.

Se acordó que se votara aparte al magistrado Miguel Pompa, quien recibió 64 votos a favor y 34 en contra, con dos sufragios en contra de los senadores morenistas Guadalupe Chavira y Heriberto Aguilar, quienes propusieron la votación diferida.

Los magistrados que fueron ratificados son los siguientes: Jorge Muñoz Barrett, Miguel Ernesto Pompa Corella, Jorge Enrique Mata Gómez, Mayra Alicia Alvarado Cruz, Fernando Cruz Ventura, Sandra Paola González Castañeda, María Elena Montero García, Rodrigo Eduardo Escalante Ramírez, Yamil Villalba Villarreal y Olimpia Tamara Girón Hernández.

También Jesús Ornar Sánchez Sánchez, Ricardo Carlos Malina Arias, Edgar Daniel Guerrero Flores, Idubina Nañez Bugarin, Miguel Alejandro Guizado Jaimes, Elizabeth Bautista Velasco, Luis Fernando González Macías, Marco Polo Carballo Calva, María del Carmen Quiroz Rodríguez y Anabel Dávila Salas.

OPOSICIÓN ACUSA CERCANÍA CON OFICIALISMO

El senador del PAN, Raymundo Bolaños Azocar, resaltó que Morena ha convertido al Instituto Nacional Electoral (INE) como una agencia de colocación de incondicionales y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el destino de quienes sirven a este régimen corrupto del morenato.

“Las propuestas de ratificación son exfuncionarios del gobierno de la Ciudad de México, son funcionarios y son exfuncionarios que representan dependencias o entidades federales, fiscalías electorales de Guerrero y San Luis Potosí . El coordinador de la oficina de la Presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral y el amigo favorito de la presidenta nacional de Morena.

“¿Acabaron en verdad con lo que decían que era el cuatismo? Si van a ratificar a Pompa Corella, al responsable del desastre del Comité de Evaluación del Poder Judicial… el Poder Legislativo, perdón, el que permitió nombres duplicados, al que se le pasó eliminar las entradas preliminares, el responsable de la incompetencia mostrada, el coordinador de la oficina de la presidencia de la Sala Superior Electoral.

“Es parte del pago de la validación de acordeones, uno más de los altos funcionarios del Tribunal Electoral, convertido por la impoluta mano del morenato en magistrado regional administrativo, pero con nula experiencia en materia electoral, y que además ni siquiera se molestó en venir a la comparecencia, la tomó desde la comodidad de su oficina”, aseveró.

Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, afirmó que los perfiles de magistrado no son perfiles técnicos, sino políticos.

“¿Cuántos le tocan a Adán Augusto? ¿Cuántos le tocan a Zaldívar? ¿Cuántos le tocan a Mónica Soto?

“Y, entonces, estos perfiles no van a defender al pueblo, no van a defender al ciudadano, no van a darle mecanismo de defensa al empresario, van a darle el gane siempre al gobierno en los temas fiscales y van a proteger siempre a los corruptos del gobierno, porque son puros cuates.

“Entonces, la función que del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se verá totalmente diluida. Así, así como el gusta a la 4T, que no exista división de poderes”, detalló.