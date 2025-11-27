Adán Augusto López niega operación política en la salida de Gertz (Video)

Adán Augusto López discute con Alejandro Esquer en la sesión del Senado del miércoles. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el pleno del Senado aprobara el retiro de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR), el morenista Adán Augusto López negó que él haya operado políticamente la salida del funcionario.

En charla con medios, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) también dio a conocer que la carta que envió el extitular de la FGR la llevó un particular alrededor de las 4 de la tarde de este día.

–Nos podría explicar ¿a qué hora recibieron la carta del fiscal? –se le preguntó al exsecretario de Gobernación.

–Pues sería como a las 4 de la tarde, 15: 45, algo así –respondió el tabasqueño.

–¿Llegó a la oficina de la presidenta o la suya?

–Llegó aquí al Senado, vino un propio, el enlace que se tiene con la fiscalía y estuvo platicando con nosotros y la presidenta de la Mesa la recibió.

–¿Por qué se dice que usted operó la renuncia del doctor Gertz?

–A no, no sé, pues eso son algunos medios que echan a volar su imaginación…

El senador morenista afirmó que la visita que realizó a la presidenta Claudia Sheinbaum fue para informarle sobre la ratificación de los 20 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Visita a Palacio

El miércoles, el presidente de la Jucopo en el Senado, Adán Augusto López, acudió a Palacio Nacional. A su regreso en el Senado, durante la comparecencia de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, el senador parecía molesto, incluso discutió con el legislador morenista Alejandro Esquer.

Además, en el Pleno, Augusto López estuvo recabando firmas entre los legisladores oficialistas sin que se diera a conocer para que las reunía y, según fuentes legislativas, el presidente de la Jucopo estuvo hasta altas horas de la noche en la Cámara Alta.

Luego de que trascendió en la noche del miércoles que en la sesión se daría a conocer la supuesta carta-renuncia de Alejandro Gertz, Adán Augusto López tuvo una reunión con los miembros de la Jucopo desde las nueve de la mañana, que se prolongó hasta casi medio día, cuando inició la sesión.

Incluso, el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, alrededor de la nueve de la mañana, antes de entrar a la reunión de la Jucopo, afirmó que no tenían información oficial de la FGR.

“Lo que sabemos es que hoy se tocará el asunto de la Fiscalía, pero desconocemos en qué términos. No tenemos conocimiento todavía del documento que anunció la Presidenta de la República había recibido por parte del Senado.

“Le hemos solicitado ya al coordinador de la mayoría y presidente de la Junta de Coordinación Política que a la brevedad nos comparta los términos de ese documento para ver qué es lo que sigue. Pero no deja de haber mucha especulación al respecto”, detalló.

Por su parte, el senador morenista Félix Salgado Macedonio dijo desconocer el motivo de la convocatoria: “ayer nos dijeron que hay que quedarse, no sé para qué, no nos dijeron nada, de lo de la Fiscalía yo no sé nada. Hasta compré ropa en la Plaza que está aquí en Reforma para quedarme, no traía para quedarme un día más”.

Una hora y media después de iniciar la sesión de este día, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, mandó a receso de una hora. Sin embargo, éste se prolongó varias horas más, tiempo en el cual Adán Augusto aseguró que un particular de Gertz Manero acudió a la Cámara Alta para entregar su carta de dimisión.