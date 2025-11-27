Entre hermetismo y secrecía arranca la sesión del Senado sobre la posible salida de Gertz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En hermetismo y secrecía se lleva a cabo la sesión del pleno en Senado en donde se especula dejará de ser el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

Sin reunión de la Mesa Directiva para definir el orden del día, con un retraso de dos horas, inició la Sesión del Pleno, media hora después de la reunión que tuvieron los coordinadores de las distintas bancadas en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta.

Reunión en la cual ninguno de los coordinadores de las distintas bancadas brindó un comentario acerca del tema. Incluso, cuando el presidente de la Jucopo, Adán Augusto López, pasó por el pasillo para acudir al Pleno, lo hizo sin detenerse y dar declaraciones.

La única legisladora que se ha referido al respecto fue la senadora del PRI, Claudia Anaya, quien en sus redes sociales escribió:

“Morena quiere tumbar al Fiscal General de la República. Por las buenas o por las malas...

“Por eso el Senado está como está el día de hoy, con una sesión inesperada con orden del día irrelevante; mientras llega... el documento que tenga que llegar”, compartió.

Además, en el Senado ha habido restricciones a los accesos comunes como el acceso a reporteros y camarógrafos al Pleno previo al inicio de la Sesión, por lo que desde los palcos los reporteros están realizando su labor.

Fueron restringidos los accesos a elevadores y personal de resguardo y se pretendió negar la estancia a los reporteros al sótano uno, lugar en el que llegan funcionarios o senadores para ingresar a la Jucopo.

La Sesión del Pleno inició con 82 senadores, ninguno del PRI, y como lo dio a conocer la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, sin orden del día.

Después de dos solicitudes de licencia de los senadores morenistas: Nora Rubalcaba y Carlos Lomelí, y la presentación de algunas iniciativas, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, mandó a receso para reanudar la Sesión a las 14: 30 Hrs., en donde se espera se presente el documento sobre la renuncia o la remoción del cargo de Alejandro Gertz Manero como titular de la FGR.