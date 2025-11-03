José Ramón López Beltrán arremete contra Molotov por criticar a la 4T

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Usuario activo de redes sociales, José Ramón López Beltrán, uno de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se lanzó hoy contra los integrantes del grupo Molotov por criticar a los gobiernos de Morena y afirmar que “éramos un país bien chingón” durante un concierto el pasado 30 de octubre; el hijo del exmandatario aseveró que los músicos “dejaron de ser relevantes”.

“Nuestro pueblo hoy está mejor que nunca y muy feliz con la 4T de la vida pública de México”, sostuvo el hombre en un mensaje que subió a sus redes sociales, en el que expresó su “flojera” por “los críticos desubicados y convenencieros”.

En su concierto del jueves en el Palacio de los Deportes, mientras la banda tocaba la canción Gimme tha power –compuesta durante los tiempos del PRI–, Jay de la Cueva, el vocalista interino del grupo, declaró que “éramos un país bien chingón”, y agregó que “no estamos alineados a cualquier Cuarta Transformación, ¡Que chinguen a su madre!”.

No sabía el contexto de eso de “Éramos un país bien chingón”. De flojera los críticos desubicados y convenencieros. La verdad, hace rato que los de @MolotovBanda dejaron de ser relevantes. Nuestro pueblo hoy está mejor que nunca y muy feliz con la 4T de la vida pública de México. https://t.co/yyt2PSGQra — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) November 3, 2025

El fragmento del video se hizo viral en redes sociales, y activó a las redes de apoyo y las de detractores de los gobiernos que emergieron con el impulso de López Obrador