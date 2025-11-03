Lilly Téllez cuestiona al secretario de la Defensa por la escolta asignada al alcalde asesinado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora panista Lilly Téllez dirigió una carta abierta al secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, para cuestionarlo sobre la escolta asignada al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el pasado sábado.

La legisladora anunció además que solicitará la comparecencia del titular de la Defensa ante el pleno de la Cámara Alta.

“Después de dar a conocer que fue proporcionado equipo de seguridad a Carlos Manzo, estamos más preocupados. Por lo visto el ejército es incapaz de salvaguardar la vida de una persona, aún brindando escolta”, dice Lilly Téllez en la carta publicada en X, donde además cuestiona:

“¿O será que a Carlos Manzo le asignaron protección "de lejos’, con órdenes de cuidarlo, pero ‘a distancia’? Así como tramposamente le ordenaron a la escolta que me asignaron en las pasadas elecciones en Sonora”.

En su publicación, la senadora panista acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de no permitir la guerra contra los cárteles, “pero sí consiente guerra de los cárteles contra civiles”.

“La presidente no cumple su obligación constitucional de combatir a los cárteles, porque son sus socios, sobran pruebas. Es evidente la indiferencia de Sheinbaum ante la masacre de las personas que se atreven a denunciar la delincuencia”, acusó Lilly Téllez en su publicación de este domingo.

“La jefe suprema de las Fuerzas Armadas tiene sangre de inocentes en sus manos”, aseveró.

Más adelante le dice a Trevilla: “Apelo a su consciencia, no es digno que usted se comporte como un afiliado más de Morena. Está ante el ejemplo de un verdadero valiente que defendió a México, Carlos Manzo”.

Y remata diciendo: “Espero que, ante este crimen, usted se niegue a que sus condecoraciones militares parezcan parafernalia. El pueblo se lo demanda a usted, en vista de que su jefa no honra el juramento”.

Llamado a comparecer

