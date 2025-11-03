Sheinbaum está dispuesta a someterse a la revocación de mandato: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, en redes sociales se está convocando a una marcha el próximo 15 de noviembre para manifestarse en contra de la corrupción y la impunidad, e incluso solicitando la revocación de mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Al respecto, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, afirmó que los jóvenes deberían desestimar la marcha, ya que la mandataria estaría dispuesta a someterse a la revocación de mandato.

En conferencia en San Lázaro, Ricardo Monreal resaltó que los comentarios de los jóvenes en redes sociales están llenos de odio y de ira. Sin embargo, enfatizó que le parece injustificado que algunos sean contra la titular del Ejecutivo.

“Observé, estuve ayer y desde el sábado, y ayer incluso aquí estuve en la Cámara, ayer domingo, dándole seguimiento puntual a este acontecimiento trágico, a esta condenable acción de los criminales y observé un movimiento inusitado en las redes, una movilización digital sin precedente, al menos en lo que lleva de gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum...

“Odio, furia, ira, que a mí me parece injustificada contra la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que ha actuado con sensibilidad, con firmeza en esta lucha contra el crimen que tiene más de dos décadas presentes en nuestro país y que la estrategia está funcionando...

“Si esta demanda está siendo utilizada para el propósito de marchas y de inconformidad social de algún sector de la derecha o de la oposición, yo les diría que no se preocupen, que se puede evitar la marcha, que estoy seguro que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se someterá a la revocación de mandato”, enfatizó.

El diputado zacatecano pidió de que no lucre con el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Sostuvo que el Congreso tiene la obligación de actuar con prudencia y no subirse al tren de la furia.

“Tenemos que actuar con sensatez, no subirnos al carro del odio, ni subirnos al tren de la furia, sino actuar con responsabilidad y con sensatez en momentos difíciles, como los que está viviendo México”, enfatizó.