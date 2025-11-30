Así reaccionó Sheinbaum a la reaparición de AMLO (Video)

CUERNAVACA (apro).- Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, sigue luchando por la Cuarta Transformación, ahora desde el pensamiento, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que López Obrador reapareció en un video para presentar su nuevo libro, Grandeza.

Lo anterior se mencionó durante la ceremonia de reapertura del Hospital General “Carlos Calero” del ISSSTE, ubicado en la calle Álvaro Obregón, en Cuernavaca. Sheinbaum Pardo destacó que el hospital comenzó a funcionar el 1 de diciembre, ofreciendo servicios de medicina general, especialidades y laboratorios en beneficio de las y los trabajadores del Estado.

La presidenta relató que el video de López Obrador se lanzó desde muy temprano y que, al verlo, enviaron un aplauso simbólico “desde aquí hasta Palenque”.

Sheinbaum Pardo explicó que el libro Grandeza reconoce la riqueza de las civilizaciones prehispánicas, incluyendo la cultura olmeca, maya, mexica y otras culturas originarias. Señaló:

“Enseña que antes de la llegada de los españoles había civilizaciones con riqueza cultural, científica y moral. La invasión española buscó oro a toda costa y sometió a los pueblos originarios, quienes resistieron durante 500 años. Estos pueblos originarios forman el México de hoy”.

Claudia Sheinbaum Pardo resaltó la importancia de los valores culturales de México y la labor de López Obrador en recordarlos:

“Estos pueblos originarios forman el México de hoy… Andrés Manuel López Obrador sigue luchando ahora desde el pensamiento, nos recuerda que la grandeza cultural de México radica en los pueblos originarios y en los valores profundos de familia, comunidad y ayuda mutua que nos transmitieron”.

La presidenta agregó que el libro también permite recordar el movimiento social que dio origen a la Cuarta Transformación:

“No llegamos a la Presidencia impuestos por una élite; luchamos por años y construimos un movimiento que ganó la conciencia del pueblo. Hubo fraude electoral en 2006, compra masiva de votos en 2012 y, en 2018, el pueblo dijo basta al modelo neoliberal. Así nació la Cuarta Transformación de la vida pública de México”.

El libro resalta que la grandeza de México radica en los valores de familia, comunidad y ayuda mutua transmitidos por los pueblos originarios. Según Sheinbaum Pardo, López Obrador “nos recuerda que la modernidad no viene solo de Occidente y que debemos valorar lo que nos legaron nuestras culturas originarias”.

Sheinbaum Pardo destacó cómo Grandeza vincula la historia cultural con la historia política y social de México, recordando héroes y heroínas que marcaron la independencia y la justicia social:

“No, no solamente abajo el racismo, abajo el clasismo, sino que toda mexicana y todo mexicano debe estar orgulloso de su origen, de su legado, de lo que representan las grandes civilizaciones que han formado nuestra patria”.

En el libro, López Obrador aborda también la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917, mostrando cómo estos hechos históricos establecieron los derechos sociales fundamentales. Sheinbaum Pardo subrayó:

“Los que constituyeron la Constitución de 1917 establecieron la primera revolución social del siglo XX, defendiendo los derechos sociales: todos los mexicanos tienen derecho a la educación, a la salud, y los recursos naturales son del pueblo y de la nación”.

Además, la presidenta recordó que la Cuarta Transformación ha buscado consolidar derechos y reducir desigualdades:

“En seis, y ahora siete años, logramos avances importantes: pensión universal para todos los adultos mayores, apoyo a personas con discapacidad, becas para estudiantes de secundaria y preparatoria, programas de apoyo al campo como Sembrando Vida, y protección a mujeres de 60 a 64 años”.

En su séptima visita a la entidad, Sheinbaum Pardo enfatizó que Grandeza no solo es un reconocimiento a la historia y la cultura de México, sino también un recordatorio del movimiento social que dio origen a la Cuarta Transformación:

“Recibimos este libro con mucho gusto para recordar que somos parte de un movimiento social. No llegamos a la Presidencia impuestos por una élite; luchamos por años y construimos un movimiento que ganó la conciencia del pueblo”.

Asimismo, durante su intervención, Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, y del secretario del ISSSTE, Martí Batres, en la reapertura del Hospital General “Carlos Calero”. Señaló que este hospital permitirá brindar atención médica “a las y los maestros y a los trabajadores del Estado”, reforzando la disponibilidad de servicios de salud de calidad en Morelos:

“Gracias al compromiso de la gobernadora y del secretario Martí Batres, este hospital está equipado y listo para ofrecer servicios completos a las y los maestros y a los trabajadores del Estado, fortaleciendo la atención médica y el sistema de salud en Morelos”.

Abordada por reporteros, la presidenta se dijo “muy contenta” por el respaldo que le expresó López Obrador en su video.

“Queremos mucho al presidente López Obrador, su libro va a ser muy importante para el país (…) Somos un solo movimiento con mucha unidad”.

Próximamente se inaugurarán los hospitales de Yecapixtla y Jiutepec

En su oportunidad, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, destacó la importancia de fortalecer los servicios de salud en la entidad y recordó que mejorar y equipar el Hospital Calero fue una demanda de la ciudadanía. Por ello, expresó su reconocimiento a la presidenta y al director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, por atender una demanda histórica:

“El Hospital Calero es una demanda que, cuando caminábamos en territorio, los maestros nos pedían insistentemente. Recuperar este hospital es fundamental, porque muchos de nuestros maestros y trabajadores del ISSSTE viven aquí en Cuernavaca”.

González Saravia recordó que durante muchos años este hospital funcionó como un centro de segundo nivel y enfatizó que su reapertura permitirá ofrecer servicios completos de medicina general, especialidades y laboratorios.

En este contexto, la gobernadora aprovechó para anunciar:

“Próximamente tendremos nuevos hospitales: un IMSS ordinario en Yecapixtla y un IMSS-Bienestar en Jiutepec, que van a fortalecer todavía más la salud en nuestro estado”, y resaltó la colaboración con las autoridades federales para atender las necesidades de la población.