Calderón: gobiernos del PAN han sido “los mejores de México en lo que va del siglo”

Si Acción Nacional no sabe abrir genuinamente sus puertas a la ciudadanía “no tendrá futuro”, advierte el expresidente en una carta al dirigente nacional Jorge Romero.
Nacional
domingo, 30 de noviembre de 2025 · 19:01

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Felipe Calderón aseguró que, con todo y limitaciones y errores, los gobiernos del PAN han sido los mejores de México en lo que va del siglo.

En su cuenta de X, el exmandatario dio a conocer la carta que envió al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, en la que le comunica que no asistiría a la Asamblea Extraordinaria del blanquiazul que se llevó a cabo este fin de semana.

En su carta, Calderón expresó su deseo de que la reforma que el partido ha emprendido cumpla su objetivo de impulsar y fortalecer la identidad del PAN.

“En su tiempo, Carlos Castillo Peraza llamó a eso ‘apostar por nosotros mismos’. En el contexto actual eso implica, en mi opinión, un triple reencuentro: con sus principios, contenidos en la declaración originaria de 1939 y actualizados en diversas Proyecciones; con sus gobiernos, que con todo y limitaciones y errores, han sido los mejores de México en lo que va del siglo; y especialmente con los ciudadanos, que han sido la clave del crecimiento y triunfo del PAN a lo largo de su historia”, dijo el político michoacano.

 

 

El exmandatario subrayó que hay miles de mexicanas y mexicanos de buena voluntad que no han tenido la posibilidad que anhelan de participar en política.

“Desean integrarse con voz y voto a la salvación de México y no encuentran opciones. Si el PAN sabe abrir genuinamente sus puertas a esa ciudadanía para integrar una nueva militancia, reencontrará el camino del triunfo y será nuevamente factor de esperanza. Si no, no tendrá futuro”, advirtió.

“Envío un saludo a los militantes que participan en la Asamblea y les deseo éxito en sus deliberaciones y acuerdos, de los cuales estaré muy pendiente”, concluyó Calderón.

PAN Felipe Calderón Hinojosa Jorge Romero

