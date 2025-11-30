Calderón: gobiernos del PAN han sido “los mejores de México en lo que va del siglo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Felipe Calderón aseguró que, con todo y limitaciones y errores, los gobiernos del PAN han sido los mejores de México en lo que va del siglo.

En su cuenta de X, el exmandatario dio a conocer la carta que envió al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, en la que le comunica que no asistiría a la Asamblea Extraordinaria del blanquiazul que se llevó a cabo este fin de semana.

En su carta, Calderón expresó su deseo de que la reforma que el partido ha emprendido cumpla su objetivo de impulsar y fortalecer la identidad del PAN.

“En su tiempo, Carlos Castillo Peraza llamó a eso ‘apostar por nosotros mismos’. En el contexto actual eso implica, en mi opinión, un triple reencuentro: con sus principios, contenidos en la declaración originaria de 1939 y actualizados en diversas Proyecciones; con sus gobiernos, que con todo y limitaciones y errores, han sido los mejores de México en lo que va del siglo; y especialmente con los ciudadanos, que han sido la clave del crecimiento y triunfo del PAN a lo largo de su historia”, dijo el político michoacano.

Comparto la carta que envié al Presidente de ?@AccionNacional? @JorgeRoHe?, deseando éxito a los panistas en su Asamblea. Ojalá sigan lo que Carlos Castillo llamó “apostar por nosotros mismos”: reencontrase con sus principios, con sus gobiernos y con los ciudadanos. pic.twitter.com/8uRQt8fq6G — Felipe Calderón ???????? (@FelipeCalderon) November 29, 2025

El exmandatario subrayó que hay miles de mexicanas y mexicanos de buena voluntad que no han tenido la posibilidad que anhelan de participar en política.

“Desean integrarse con voz y voto a la salvación de México y no encuentran opciones. Si el PAN sabe abrir genuinamente sus puertas a esa ciudadanía para integrar una nueva militancia, reencontrará el camino del triunfo y será nuevamente factor de esperanza. Si no, no tendrá futuro”, advirtió.

“Envío un saludo a los militantes que participan en la Asamblea y les deseo éxito en sus deliberaciones y acuerdos, de los cuales estaré muy pendiente”, concluyó Calderón.