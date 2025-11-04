Lilly Téllez estalla contra Noroña desde tribuna: “a ver idiota, llora por Carlos Manzo” (Video)

Senado de la República
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la discusión en el Senado de la República, la panista Lilly Téllez llamó al morenista Gerardo Fernández Noroña “idiota, imbécil y payaso”.
Además, le pidió que llorara por el alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, como lo hizo por el pueblo palestino durante su viaje a Medio Oriente.
En la discusión al caso del presidente municipal ultimado el sábado, la senadora panista también arremetió contra Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a quien cuestionó cuánto le deben a los cárteles en Michoacán.
“¡Criminales! A ver, tú idiota, llora por Carlos Manzo, Noroña. No seas imbécil, llora de verdad por Carlos Manzo. Tú idiota, llorando por allá, haciendo circo, mientras a los mexicanos los masacran, Noroña.
“¡Payaso! ¡Payaso imbécil! Ven aquí a llorar por Carlos Manzo, Noroña. O te pongo una foto de Alito para que llores de verdad, Noroña. Estoy en mi tiempo para las preguntas, porque no quieren en el Senado que hable del asesinato de Carlos Manzo. Y usted también, secretario particular de AMLO, ¿cuánto le deben a los cárteles de Michoacán?”, exclamó desde la tribuna.
Recrimina a Sheinbaum
La senadora panista también recriminó a la presidenta Claudia Sheinbaum por la violencia en Michoacán y afirmó que ha sido omisa en la lucha contra los cárteles.
“La señora Sheinbaum ha reiterado hoy que no habrá guerra contra los criminales. Pero ¿qué no entiende, señora Sheinbaum, que hay una guerra de los cárteles contra los ciudadanos? ¿Qué no se ha dado cuenta, señora Sheinbaum, que están matando a los mexicanos?
“¿Qué no escuchó a Carlos Manzo cuando le pidió una y otra vez que actuara? Y usted se burló de él, porque no se trataba de que usted le enviara escolta, se trataba de que usted actuara en Michoacán”, arremetió.