Noroña llama “carroñeros” a opositores, responde a Lilly Téllez y arremete contra Salinas Pliego

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista Gerardo Fernández Noroña arremetió desde tribuna contra la oposición por hacer un “uso carroñero” del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Durante su intervención, Fernández Noroña fue interrumpido por la panista Lilly Téllez, quien le gritó desde su escaño con un megáfono.

El morenista, expresidente de la Mesa Directiva, dedicó parte de su discurso a la legisladora sonorense, quien también desde tribuna lo llamó “idiota” “imbécil” y “payaso”, también en el contexto del debate sobre lo ocurrido en Michoacán.

“Quiero desde aquí mandar un abrazo solidario a Grecia Quiroz, valiente esposa de Carlos Manzo, que ha dado un paso al frente, que a diferencia de la oposición ha actuado con responsabilidad, con profundo amor a su pueblo y ha dicho serénese ese uso carroñero que están haciendo de Carlos Manzo no se lo merece y no honra su memoria”, dijo Noroña al iniciar su exposición.

“Ustedes se montan en el asesinato de Carlos Manzo para hacer politiquería. Carroñeros, carroñeros, aquí vino la refundición de los paniaguados, yo pensé que la vocería de Salinas Pliego iba a usar farsantemente un sombrero como su patrón lo usó para decir que honra a un hombre con el que nunca tuvo ninguna coincidencia.

“Salinas Pliego lo utiliza para evadir su pago de impuestos, pero desde aquí le digo, señor Salinas Pliego va a pagar sus impuestos hasta el último centavo que debe, de nada le va a servir utilizar el cadáver de ese patriota llamado Carlos Manzo para evitar el pago de sus impuestos y de sus responsabilidades, qué triste está la oposición que tenga que usar a un oligarca de esa naturaleza para perfilarlo hacia adelante”, continuó Noroña.

Desde su escaño, Lilly Téllez increpó a Fernández Noroña, lo que ameritó llamadas de atención por parte de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

“Como pueden ver, Pueblo de México, la bancada de Acción Nacional no aguanta los argumentos, porque dice que tengo sangre en las manos y se confunde”, acusó el morenista.

En otro momento aludió de nuevo a Lilly Téllez:

“Hoy la vocería de Televisión Azteca tiene un bono especial por defender a Ricardo Salinas Pliego de que no paga impuestos, viene a interrumpir permanentemente, no sabe discutir, no sabe respetar. ¿Qué se puede pedir de alguien que no tiene moral, que no tiene principios, que no tiene compromiso, que traicionó al pueblo de Sonora y que traicionó al pueblo de México y que piden la intervención militar de Estados Unidos, el PRI, el PAN?

“Yo quiero dejar en claro que Acción Nacional no tiene palabra, no respeta los acuerdos que firmó en la mesa directiva. No respeta que ellos intervienen y no se les interrumpe. No respeta un debate de ideas y de argumentos. Acción Nacional no se refundó, se refundió. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen principio, no saben discutir, no tienen palabra, no tienen memoria histórica, no tienen nada.

“Aliados con el PRI, que siempre han representado lo mismo, hoy vienen carroñeramente a querer utilizar un asesinato político para sacarle raja política. Se necesita cara dura y desvergüenza para tener tal conciencia de carroñeros y carroñeras, se exhiben en su justa dimensión, se exhiben en su pequeñez política, se exhiben en su nulo compromiso con la patria y con el pueblo de México y de nosotros podrán decir cualquier cosa, menos que no estemos con el pueblo de México”, aseveró Fernández Noroña.

“Pueden interrumpir lo que quieran, lo que no pueden hacer es detener esta empresa no monumental que es la cuarta transformación”, añadió.