Alito acusa a Morena de usar ahora el caso Colosio como distractor

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó que la detención, por segunda vez, de Jorge Antonio Sánchez, exagente del Cisen vinculado al Caso Colosio, es “otro distractor” del gobierno de Morena “para tapar el cochinero en el que tienen hundido al país”.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, replicó la nota sobre dicha captura realizada ayer y acusó:

“¡Otro distractor de la narcodictadura terrorista y comunista! MORENA revive el caso Colosio como caja china para tapar el cochinero en el que tienen hundido al país”.

El polémico senador agregó: “Tan miserables, que usan la memoria de un priista excepcional para cubrir su ineptitud”, en referencia al candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, asesinado el 23 de marzo de 1994.

Luego, afirmó: “¡Pero el pueblo ya lo tiene claro! Son un narcogobierno corrupto, cobarde, incapaz y criminal. No dan una. No tienen madre, no tienen vergüenza y no tienen idea de cómo gobernar”.

El exgobernador de Campeche aseguró que “nosotros sí dimos resultados. En el PRI hay experiencia, hay oficio, hay capacidad. Sabemos gobernar, no hacer circo, maroma y teatro como los ineptos morenarcos”.

También lanzó una advertencia: “¡Y que les quede claro! No nos vamos a quedar callados. Vamos a poner orden y a regresarle el rumbo a México. ¡El PRI sí sabe gobernar!”.

El pasado martes 4, la oposición aseguró que el acoso sexual del que fue víctima la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México fue un “distractor” para desviar la atención del asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, y de la crisis de violencia que se mantiene en esa entidad.