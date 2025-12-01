Ernestina Godoy aparece en la lista de 43 aspirantes a la FGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República publicó la lista con 43 aspirantes para la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de la salida de Alejandro Gertz Manero.

Entre los aspirantes se encuentra la exconsejera jurídica de la Presidencia y provisional titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy; el exdiputado morenista y seguidor de la Iglesia la Luz del Mundo, Hamlet Almaguer; el ex exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, y el exaspirante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, César Gutiérrez Pliego.

De los 43 aspirantes a ocupar el cargo como titular de la FGR, el Senado propondrá 10 personas a la presidenta Claudia Sheinbaum y posteriormente, ella elegirá una terna que enviará a la Cámara Alta para que sea elegido en votación en el Pleno al nuevo o nueva fiscal.

Hay seis mujeres aspirantes: Ernestina Godoy Ramos, Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Mogollón, Mirna Lucía Grande Hernández y Olimpia Griselda Puente Pineda

De aspirantes hombres fueron: Félix Roel Herrera Antonio, José de Jesús Ruiz Munilla, Carlos Higinio Lledias Saavedra, Gregorio Apreza Herrera, Richard Urbina Vega, Alfredo Méndez Ortiz, Jorge Nader Kuri, Roberto Bonifacio Mazón García, Aureliano José Cruz, Eric Felipe Avelino Jaramillo González y Omar Isidro Vicente.

Así como Luis Manuel Pérez De Acha, Víctor Hugo Galicia Sánchez, Carlos Emigdio Arozqueta Solís, Daniel Quirarte Fonseca, Leopoldo Burruel Huerta, Ricardo Peralta Saucedo, Gerardo Márquez Guevara, Alfredo Barrera Flores, José Inés Betancourt Salgado, Juan Manuel Crisanto Campos, Edgardo Josué Guzmán Espíndola, Iván Rivera Mendiola, Rubén Barragán Tejeda y César Mario Gutiérrez Priego.

Además de Miguel Manuel Ramírez Mandujano, Raúl Gustavo Villaseñor Vázquez, Hamlet García Almaguer, Arturo Altamirano González, Enrique Díaz Contreras, Alan Joseph Colín Perea, Israel Arteaga Monroy, Juan Carlos Ortiz Gausin, Tulio Aurelio Rangel, Juan Adrián Guerrero Luna, David Borja Padilla y Miguel Nava Alvarado.