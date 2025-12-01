Esto dijo Sheinbaum sobre la investigación contra “Alito” Moreno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que está pendiente la investigación contra Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, pero de ganarle el gobierno de Campeche, utilizará uno de los terrenos adquiridos de forma irregular para construir la Universidad Rosario Castellanos.

Proceso preguntó a la mandataria federal sobre la publicación de portada de este mes de la revista y respondió:

“Bueno, eso tiene que decidirlo, no sé si la Fiscalía o el área que corresponda, a evaluar cómo fue la adquisición de estos predios”, dijo al inicio.

Posteriormente aclaró: “Y sí, Layda me ha comentado que, en caso de que haya este reconocimiento por parte de la autoridad, que le gustaría que hubiera una Universidad en uno de estos terrenos”.

Proceso publicó: “El presidente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, sigue bajo investigación por la posesión de 47 propiedades inmobiliarias, en las que se incluye su mansión de 128 millones de pesos, una colección de arte y diversos medios de comunicación en Campeche. Además, se le indaga por peculado, uso indebido de atribuciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 82 millones de pesos”.

La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), sin embargo, “no ha podido redondear las investigaciones en su objetivo de que la Cámara de Diputados inicie una declaración de procedencia para retirarle el fuero que actualmente tiene como senador y que le impide ser sujeto de alguna acción penal”.