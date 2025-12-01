Jorge Romero “destapa” a Kenia López Rabadán en lista de presidenciables para 2030

Kenia López y el líder nacional del PAN en la FIL. Foto: @JorgeRoHe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que su partido tiene “fichas” para competir por la Presidencia de la República en 2030, incluida la actual presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

Durante la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde compartió con López Rabadán la presentación de los libros “El poder desmedido: cómo se desmanteló la democracia en México” y “27 Reglas del Líder Humanista” de Fernando Rodríguez Doval y Julio Castillo López, respectivamente, Romero Herrera fue cuestionado por “las fichas” de su partido para competir en la elección presidencial de 2030.

Romero enlistó a las tres “magníficas” gobernadoras y al gobernador: María Teresa Jiménez de Aguascalientes; María Eugenia Campos de Chihuahua y Libia García de Guanajuato, así como Mauricio Kuri de Querétaro.

También refirió que con el perfil para competir en las elecciones presidenciales por el PAN estarían también los coordinadores parlamentarios, Elías Lixa, en la Cámara de Diputados, y Ricardo Anaya, en el Senado.

Al término de esa lista, el dirigente panista, volteó a ver a la actual presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para anunciar su destape.

“Aquí formalmente menciono a la hoy presidenta el Congreso. Tenemos muchísimos perfiles en el PAN”, dijo Jorge Romero al ser entrevistado por representantes de medios de comunicación.

De 51 años, Kenia López Rabadán ocupa la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a partir del 2 de septiembre pasado.