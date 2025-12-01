“Lo que diga AMLO es intrascendente”: Federico Döring

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció para dar a conocer su nuevo libro, Federico Döring, diputado del PAN, afirmó que lo que diga ya es intrascendente, pues no es mandatario federal y todo lo que dijo anteriormente fue mentira.

El diputado panista resaltó que en México no existe la salud de Dinamarca, hubo huachicol y, afirmó, que sí se produjo fentanilo y metanfetaminas.

“A mí me parece que ya todo lo que diga López Obrador es intrascendente, no merece ningún comentario, ya no es el presidente de la República, y si algo nos ha enseñado la vida es que todo lo que dijo fueron mentiras.

“Dijo que íbamos a tener sistema de salud de Dinamarca, no lo tenemos, dijo que no había producción de fentanilo y metanfetamina, y resulta que sí hay, dijo que se había acabado el huachicol y fue el peor robo en la historia de México”, enfatizó.

Por su parte, el diputado local, Raúl Torres Guerrero, pidió al exmandatario recular de hacer giras por el país o de lo contrario, tenga argumentos para hablar de las ‘fechorías’ de sus hijos, las personas que perdieron la vida debido a la estrategia de ‘abrazos y no balazos’ durante su sexenio.

“Porque nos mintió a todos los mexicanos, debería quedarse en su finca y no salir porque el país está muy dolido por su sexenio”, enfatizó.

Los legisladores panistas puntualizaron que no deben caer en provocaciones de los esquemas distractores de Morena, ya que tienen preocuparse por reparar el presente porque no se podrá arreglar el pasado y AMLO es parte de ese ‘negro pasado’.