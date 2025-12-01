PAN abre militancia y candidaturas a ciudadanos; “en 2030 vamos a sacar al cártel de Morena”: Romero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la apertura a las candidaturas ciudadanas y el compromiso de no integrar como aspirantes a cargos de elección popular ni como dirigentes partidistas a violentadores de mujeres, el Partido Acción Nacional (PAN) modificó sus estatutos con miras a competir por la mayoría en Congreso en 2027 y por la presidencia en 2030.

Al culminar la XXVI Asamblea Nacional Ordinaria y la XX Asamblea Nacional Extraordinaria, en Expo Santa Fe, donde participaron más de 7 mil panistas y delegados de los 32 estaos del país, el PAN dio a conocer algunas de las reformas estatutarias para ser competitivos en las siguientes elecciones y que fueron aprobadas este fin de semana.

“En 2025 vamos a recuperar los equilibrios en la Cámara de Diputados y en 2030 vamos a sacar al cártel de Morena de Palacio Nacional”, arengó el presidente del PAN, Jorge Romero, al concluir los trabajos que lo convierten en “un partido plenamente ciudadano con nuevas reglas de selección, apertura real y blindajes éticos sin precedentes”.

En el evento, Romero sostuvo que el objetivo último de estas reformas es que “México dentro de 20 años pueda decir que, en a hora más difícil, hubo un partido que no se rindió, no se vendió, no se dobló: que a México lo defendió y salvó el PAN”.

Afiliación vía app

En un comunicado, el PAN anunció como principales cambios en sus estatutos la modernización en la afiliación, a través de una aplicación en teléfono celular “sin filtros, sin trabas”, aunque “verificable y moderno, confiable y transparente”, y por el que se eliminan “los embudos burocráticos y se facilita la entrada de jóvenes y ciudadanía comprometida”.

En cuanto a la designación de candidaturas a cargos de elección popular, el partido albiazul confirmó que serán a través de “elecciones primarias abiertas o encuestas serias y técnicamente válidas”, considerando las designaciones como excepcionales.

Además, los dirigentes, secretarios o tesoreros del partido que aspire a una candidatura, “deberá renunciar previamente “, a fin de generar competencia “entre iguales, garantizando candidaturas fuertes, representativas y respaldadas socialmente”.

Se anunció la creación de “33 consejos ciudadanos consultivos, uno en cada entidad y uno nacional, para mantener un vínculo permanente con la sociedad organizada”.

El PAN anunció candados para conjurar el nombramiento de candidatos “con indicios criminales” o de violentadores de mujeres.

De esa manera se incorporó el principio de 3 de tres: “ningún agresor sexual, ningún deudor alimentario y ninguna persona con sentencia por violencia familiar”, será designado como candidato o dirigente de un comité del PAN, se puntualizó en el comunicado.

El partido fundado por Manuel Gómez Morín anunció la creación de la “Comisión para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Política contra las Mujeres, con autonomía técnica y atención directa a víctimas”, así como el establecimiento de la Secretaría de la Mujer y un registro intrapartidista de violentadores, así como una “nueva justicia interna y control de uso de recursos”.

El PAN anunció la creación de una “Defensoría Nacional de la Militancia”, que proveerá de asistencia “jurídica gratuita y garantizará justicia intrapartidista”, en tanto que se comprometió a la plena transparencia en el uso de los recursos de los 32 comités estatales.

Entre las “reglas de integridad institucional”, en el encuentro de este fin de semana los panistas aprobaron la “alternancia obligatoria hombre-mujer en las presidencias del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y de los comités estatales”; la prohibición “a la postulación de familiares inmediatos de quien ocupe un cargo a renovarse”; ampliar el número de integrantes de la Comisión Permanente y una nueva Comisión Política que integre a los gobernantes panistas

Durante la Asamblea Nacional Ordinaria se aprobó la integración del Consejo Nacional 2025-2028, que tendrá como objetivos “consolidar la nueva ruta del partido”, preparar las elecciones de 2027 y 2030 y “fortalecer la unidad interna y la representatividad regional”.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró que en enero del 2026 “presentará el Plan de Acción por México”, que será el nuevo proyecto de nación el partido, que incluirá propuestas en seguridad, salud, economía, educación, ciencia y tecnología, medioambiente, desarrollo social y campo e infraestructura.