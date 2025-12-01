Ricardo Monreal asegura que esta semana realizarán tres sesiones en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que esta semana habrá tres sesiones en San Lázaro.

El coordinador de la bancada de Morena informó que las leyes principales que se discutirán serán la Ley de Salud en materia de vapeadores y Ley de Aguas Nacionales.

“Esta semana tendremos tres sesiones, tres días de sesiones que son martes, miércoles y jueves y tenemos instrumentos jurídicos que actualizar y modificar o que crear como arquitectos de la ley. La ley general de salud en materia de vaciadores.

“También tendremos la ley de ascensos de la Armada de México, es una ley indispensable y que es simplemente actualización a las normas jurídicas que ya se aplican en la Secretaría de la Defensa para no estar rezagados con respecto a ella. También tendremos la expedición de la Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales”, detalló.

El diputado morenista resaltó que en la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales hubo al menos 20 cambios a la iniciativa original, ante las demandas de diversos sectores de la sociedad.

“Hemos hecho un esfuerzo de buena fe, hemos hecho un ejercicio muy importante que está contenido en 50 modificaciones a la iniciativa original enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Me gustaría que las leyeras porque mucha gente sin leerlas cuestiona, critica cuando ya muchos de los temas fueron eliminados y modificados”, explicó.