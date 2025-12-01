Sheinbaum descarta cambios en el gabinete pero advierte: “todo el equipo está siempre a evaluación”

Claudia Sheinbaum en su conferencia del lunes. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque por el momento no piensa en cambios en su gabinete, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que todos dependen del escrutinio público.

“Todo el gabinete siempre está, todos estamos al escrutinio de la gente, la gente nos evalúa permanentemente, lo está haciendo bien el gobierno o no, está cercano a nosotros se va avanzando siempre estamos a evaluación”.

En medio de los cambios en la FGR y los movimientos que pudieran reportar con la salida de Alejandro Gertz Manero, la mandataria federal descartó más cambios por ahora.

Añadió que “todo el equipo está siempre a evaluación, a que demos resultados a la gente”.

Aunque hizo la aclaración de que “por ahora no tengo pensado en ningún cambio, pero eso no quiere decir que algún día se pueda dar, ¿verdad?, porque siempre estamos a resultados”