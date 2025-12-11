Kenia López celebra el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, celebró que la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, haya recibido el Premio Nobel de la Paz, ya que afirmó que es una mujer de libertades.

En entrevista con medios, la diputada panista resaltó que quien haya ayudado a la líder opositora del gobierno de Nicolás Maduro a llegar a Oslo, Noruega, es un libertario.

“Hay que reconocer que es un tema mundial, es un tema que rebasa, incluso, a Venezuela o a Latinoamérica, es un tema mundial y, primero que nada, felicitar a María Corina Machado por su valentía. Como mujer, si me permiten hacer esta expresión, es una mujer muy valiente, y yo estoy convencida que es un ejemplo para millones de mujeres en su país y en el mundo.

“Bueno, decir que quien haya coadyuvado a que María Corina Machado llegara a Oslo, sin lugar a dudas, es un gran ser humano y es un libertario. Muy bien por quien lo hizo.

“Miren, honor a quien honor merece. Es claro que estamos hablando de una mujer valiente, estamos hablando de un premio Nobel, estamos hablando de una mujer de libertades, así es que siempre valdrá la pena hablar bien, siempre valdrá la pena hablar de María Corina Machado”, enfatizó.

López Rabadán tomó como ejemplo la vida de María Corina Machado y resaltó que es necesario que en México se haga una reflexión y se vea lo que ha sucedido en Venezuela para que no ocurra en el país.

“Las mexicanas y los mexicanos merecemos instituciones democráticas; merecemos que la representación de nuestro voto, cuando vamos a las urnas, llegue a buen término; merecemos que los ganadores en las urnas ejerzan el cargo y que, por supuesto, cuando pierdan se vayan a su casa. De cualquier institución es necesario que defendamos la ley, defendamos lo bueno, defendamos la verdad”, enfatizó.