Noroña presume su tarjeta del Bienestar para adultos mayores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a recibir un sueldo de más de cien mil pesos mensuales, el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, presumió en sus redes que este lunes recibió su tarjeta del Bienestar para personas adultas mayores.

El legislador morenista recibe un sueldo de 126 mil 800 pesos, de acuerdo con el Manual de Remuneraciones de las senadoras, senadores, servidoras y servidores públicos de mando.

“Feliz Feliciano, ya me llegó mi tarjeta del bienestar”, escribió.

Además de su sueldo, el expresidente de la Mesa Directiva recibirá 6 mil 200 pesos bimestrales por la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que tiene como objetivo:

“Contribuir al bienestar de las personas adultas mayores a través de la entrega de una pensión no contributiva que ayude a mejorar las condiciones de vida y que a su vez permita el acceso a la protección social”.

Fernández Noroña cumplió 65 años el pasado 19 de marzo. Incluso, el 26 de ese mismo mes el senador morenista celebró, en tono sarcástico, en una de sus habituales transmisiones de su canal que ya recibiría la pensión de adultos mayores.