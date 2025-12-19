Senadora del PRI presenta iniciativa para que pruebas judiciales no sean manipuladas con IA. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora del PRI, Claudia Edith Anaya, presentó una iniciativa para reformar al Código Nacional de Procedimientos Penales con el propósito de reforzar la pericia técnica y los protocolos de manejo de evidencia digital, esto para poder demostrar la autenticidad de la prueba ante la manipulación de Inteligencia Artificial (IA).

La legisladora tricolor resaltó que ante la aparición y uso de esa tecnología es indispensable observar que la IA sea utilizada de manera adecuada en beneficio de la sociedad, en cuyo caso se requiere que se profundice en el conocimiento de sus alcances y evitar que en un proceso penal sea utilizada en perjuicio de las personas.

Esto luego de que recientemente una persona juzgadora rechazó una prueba que presentó la defensa de una detenida, consistente en un video de 39 minutos en el que se da cuenta de golpes, amenazas y el uso de gas lacrimógeno con el argumento o suposición de que podría haber sido alterado con Inteligencia Artificial.

“Es preocupante que hoy en día, un órgano jurisdiccional pueda desechar una prueba de descargo, simplemente bajo el argumento de que la misma pudiera ser producto de una manipulación de la inteligencia artificial, sin mediar una mayor valoración pericial que permita sostener una afirmación de esa naturaleza”, puntualizó.

La iniciativa propone adicionar el párrafo segundo del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que los órganos jurisdiccionales realicen su función de impartir justicia con base en criterios objetivos, verificables y con el auxilio de peritajes técnicos para evitar que sus decisiones sean tomadas con base en simples suposiciones personales.

Además, la iniciativa establece que el Órgano jurisdiccional no podrá desechar pruebas de carácter digital en las que manifieste sus dudas sobre la autenticidad de que pudiera tratarse de una manipulación algorítmica, realizada mediante el uso de medios tecnológicos, sin antes contar con un peritaje técnico expedido por profesional en la materia.