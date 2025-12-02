Presidente de Singapur celebra relaciones bilaterales con México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la República de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, acudió al Senado en visita diplomática y destacó la importancia de que ambos países fortalezcan sus relaciones bilaterales ante el ambiente de incertidumbre que atraviesa la economía mundial, pero, sobre todo, como catalizador del vínculo entre América Latina y la región Asia Pacífico.

Durante su discurso, Tharman Shanmugaratnam resaltó que visitó al Senado porque la Cámara Alta también representa los 31 estados del México y la Ciudad de México, por lo que consideró que es una relación elevada entre México y Singapur.

Ya que eso significa que no sólo se dará a nivel federal, sino que también involucrará una relación más cercana con los estados de México, especialmente la relación económica.

“Es cada vez más importante que nunca, pues enfrentamos un ambiente de disrupción y también de profunda incertidumbre. Es fundamental que podamos fortalecer nuestras relaciones bilaterales, así como encontrar maneras de fortalecer relaciones entre nuestras dos regiones, entre la Alianza del Pacífico, ASEAN, así como relaciones entre América Latina y Asia-Pacífico.

“Estas relaciones se convierten en algo que son estratégicamente importantes en este mundo de gran incertidumbre. La relación entre Singapur y México, y Singapur y la Alianza del Pacífico, puede ser catalizador para una relación, una conectividad más amplia y vínculos más cercanos entre América Latina y, por supuesto, Asia-Pacífico”, resaltó.

Además, el presidente de Singapur afirmó previó que el Senado tendrá en sus manos la tarea de ratificar el Tratado de Libre Comercio entre la Alianza del Pacífico y Singapur, lo que también ayudará al acercamiento de ambas regiones del planeta e impactará en la presencia de Singapur en México, cuyo comercio, resaltó, aumentó en un 60 por ciento en el último año.