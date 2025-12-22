“Ley esposa” no es necesaria, advierte Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para la presidenta Claudia Sheinbaum no es necesaria la aplicación de la llamada “ley esposa” porque el INE ya definió criterios para garantizar la paridad de género; dijo que aun revisan la constitucionalidad.

“Yo creo que no hacen falta esas leyes, la verdad, más allá de la constitucionalidad o no. Creo que con el acuerdo que tomó el INE —que tiene que venir en una reforma electoral— de que los partidos tengan que proponer a la mitad de sus candidatas mujeres y la otra mitad hombres se cumple, además de otras acciones afirmativas que hay.

“Se cumple el tema de género, de que pueda haber suficientes mujeres gobernadoras, porque de otra manera probablemente no hubiera ocurrido”, detalló.

Parte de las acciones necesarias para evitar que haya otro interés más allá de la paridad, que oriente a que una persona aparezca en las boletas o que el objetivo sea lo contrario, la presidenta consideró que no sería necesario que se legisle la alternancia hombre-mujer. “Pero vamos a ver si es constitucional o no”.