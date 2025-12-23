Sheinbaum no tiene facultad para eliminar el impuesto a los videojuegos: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya no se cobraría el impuesto del ocho por ciento a videojuegos violentos, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, afirmó que la titular del Ejecutivo no tiene facultad para inaplicar una contribución vigente.

En un mensaje en sus redes sociales, Ricardo Monreal compartió una tarjeta informativa en la que detalla que, si la presidenta considera inviable su aplicación, la salida constitucionalmente correcta es su modificación o derogación legislativa.

“El impuesto no es solo una estimación en la Ley de Ingresos, sino una obligación fiscal creada en ley formal.

“El Ejecutivo no tiene facultad para inaplicar una contribución vigente, aun cuando considere deficiente su diseño”, expuso el zacatecano, y añadió:

“La falta de un sistema estatal de clasificación de videojuegos no suspende ni extingue la obligación tributaria prevista en ley”, detalló.

El legislador morenista explicó que el Congreso debe derogar expresamente el inciso K), fracción I, art. 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y que una vez modificada la Ley del IEPS, resulta procedente: ajustar la Ley de Ingresos de la Federación 2026; eliminar el concepto de recaudación correspondiente a videojuegos con violencia y recalibrar las estimaciones de ingresos.

Monreal enfatizó que ellos coinciden con la presidenta Claudia Sheinbaum y están de acuerdo en derogarlo.

“Una vez que iniciemos el proceso formal y que recibamos la iniciativa para retirar este impuesto procederemos oportunamente a votarlo para su derogación”, indicó.