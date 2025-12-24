Noroña sobre Teuchitlán: “¿Quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas?”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, planteó la posibilidad de que los zapatos descubiertos en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, se trate de un montaje.

En una de sus habituales transmisiones en vivo, el morenista señaló que hay una estrategia de golpeteo en el que los medios y la derecha “están montados en la tragedia”.

Colectivos han denunciado que el rancho Izaguirre de la población jalisciense fue un crematorio clandestino y centro de reclutamiento del crimen organizado.

Ahí fueron hallados cientos de zapatos, mochilas y otros objetos personales de personas presuntamente reclutadas por la fuerza por el crimen organizado.

Foto: AP

“Otra vez los medios y la derecha montados en la tragedia”, dijo Fernández Noroña, quien consideró que se trata de presunciones: “Hay 200 zapatos ahí, sí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas?”, cuestionó, y después dijo que hay una investigación en proceso.

“Los medios locales, aquí es un asunto nacional, se van con la misma línea (…) se van con la línea del golpeteo”, añadió. “Es otra vez otra campañita de estas típicas de la derecha”.

“Resulta que ahora es el gobierno federal responsable de lo que en primera instancia sería responsabilidad del gobierno municipal y estatal. O sea, de qué sirven los gobiernos de los estados, de qué sirven los gobiernos municipales, de qué sirven sus policías y sus instituciones si todo es responsabilidad del gobierno federal”, cuestionó Fernández Noroña.

“Ni siquiera voy a entrar a decir nada fuerte sobre el tema, pero ni siquiera lo había pensado, te vas con la finta, yo incluido. Ahora qué dijo la compañera presidenta, bueno, sí hay una foto de zapatos, ¿y luego? (…) Como si no pudieras hacer un montaje de esas cosas”, comentó el presidente del Senado en su transmisión en Facebook.