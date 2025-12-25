Diputada de Morena propone despenalizar la muerte asistida en los siguientes casos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, diputada federal de Morena, propuso una iniciativa para establecer que podrá practicarse la muerte asistida sin que ello constituya delito o dé lugar a acción civil por daños y perjuicios.

La legisladora busca reformar diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal y precisa que solo podrá aplicarse la muerte asistida a personas mayores de 18 años, cuando lo soliciten por escrito, lo cual deberá informarse al Comité de Bioética a efecto de determinar la aptitud de la persona y la procedencia de la solicitud.

Para ello, detalla la iniciativa, la Secretaría de Salud emitirá la normatividad y lineamientos que establezcan los requisitos, procedimientos y formatos que deberán observarse y requisitarse, así como los tiempos de reflexión para la aprobación y ejecución del procedimiento de muerte asistida.

También puntualiza que el personal médico que practique cualquier procedimiento de muerte asistida deberá estar autorizado por la Secretaría de Salud y podrá negarse a realizarlo en cualquier momento.

La iniciativa de reforma también define a la muerte asistida como la terminación intencional de la vida, practicada por personal médico autorizado, a solicitud expresa de la persona, a través de los procedimientos de eutanasia o suicidio asistido; a la eutanasia, como el acto o serie de actos intencionales, realizados por personal médico autorizado, encaminados a terminar la vida de la persona que lo solicite de manera expresa, previa aprobación de la autoridad competente.

Además, la propuesta de reforma incluye como objetivo del Título Octavo Bis “De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal y de la Muerte Asistida”, la salvaguarda a la dignidad de las personas que soliciten cualquier procedimiento de muerte asistida para garantizar que se ejecuten en estricto apego a los protocolos que al efecto emita la Secretaría de Salud, por personal autorizado y en condiciones dignas.

La propuesta de reforma, turnada a las comisiones de Salud y de Justicia, subraya que en México se prohíbe expresamente la eutanasia, el suicidio asistido y el homicidio por piedad.

Sin embargo, los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad 2022 revelan que el 68.6 por ciento de los encuestados consideran que las personas en fase terminal de su enfermedad y con un sufrimiento que no se puede evitar, deberían tener la opción de adelantar su muerte.