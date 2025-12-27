José Ramón López Beltrán responde a Ricardo Salinas Pliego tras polémica por “tiendas de lujo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, respondió desde su cuenta de X a una publicación del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien arremetió contra políticos de Morena que, según dijo “huyen de las cámaras en público” y “se tienen que esconder como ratas en sus vacaciones porque no pueden explicar su enriquecimiento absurdo”.

Tras la polémica por la difusión de un video el pasado miércoles, en el que se ve a López Beltrán salir de una tienda de lujo Loro Pana en Estados Unidos, Salinas Pliego publicó en la red X un video acompañado de un texto en el que señala a “un grupito especialmente corrupto quienes siempre que se sienten un poquito libres, se pasean con sus compras en tiendas de ultra lujo por el mundo capitalista que tanto les gusta”.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Los políticos del <a href="https://twitter.com/PartidoMorenaMx?ref_src=twsrc%5Etfw">@PartidoMorenaMx</a> y sus familiares no pagan impuestos y participan en megafraudes al erario. Viven financiados por el cártel de Macuspana, tienen vínculos probados con el crimen organizado, huyen de las cámaras en público, se tienen que esconder como ratas en sus… <a href="https://t.co/Bc7qwMVHe6">pic.twitter.com/Bc7qwMVHe6</a></p>— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) <a href="https://twitter.com/RicardoBSalinas/status/2004294724396478785?ref_src=twsrc%5Etfw">December 25, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

En la misma red social, López Beltrán respondió a Salinas Pliego sin que éste lo mencionara directamente.

“Yo, José Ramón López Beltrán, no vivo de privilegios ni de favores ni de concesiones disfrazadas de moral. Como millones de mexicanas y mexicanos, trabajo, emprendo, pago impuestos y no necesito presumir para saber quién soy. A diferencia de ti, no construyo nada atacando, difamando o calumniando a otros; lo hago trabajando.

“Es irónico que alguien que ha hecho su fortuna con modelos de negocio que endeudan a miles de familias (vendiendo productos básicos a precios inflados y con intereses abusivos) quiera dar lecciones de mérito y ética. Quien vive de encarecer la necesidad ajena no está en posición de señalar a quien simplemente vive con dignidad”, dice López Beltrán y continúa:

“Esto no va de tiendas, ropa ni consumo, sino de coherencia, de respeto y de dejar de usar la difamación como espectáculo y la deshumanización como estrategia. México no necesita ni quiere mentiras, necesita responsabilidad, sobre todo de quienes tienen poder económico y un micrófono permanente”.

Ricardo Salinas Pliego @RicardoBSalinas:



Lo que dices no nace de la verdad ni de un análisis serio. Sale de tu conveniencia y de tu resentimiento.



Hacer de la difamación tu forma de intervenir en la conversación pública no te vuelve auténtico; deja claro que te faltan… https://t.co/hA9Nv8qK3Q — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) December 26, 2025

¿Qué compró?

López Beltán respondió además la pregunta de un usuario de redes sociales relacionada con la polémica desatada tras la difusión de un video en el que fue grabado al salir de la tienda de lujo Loro Piana en Houston, Texas, con una bolsa Hermès en la mano.

La grabación fue difundida el 24 de diciembre por la cuenta de Vampipe. Ahí, López Beltrán aparece en una de las zonas comerciales más exclusivas de Estados Unidos, vestido con una sudadera negra y en la mano derecha una bolsa de compra de la marca Hermès, casa francesa de lujo.

La difusión del video se sumó a la lista de escándalos que han involucrado a morenistas que en los hechos contradicen la política de austeridad promovida por López Obrador.

Ese día, López Beltrán publicó en su cuenta de X un mensaje con motivo de la Navidad:

“Que esta Navidad sea un respiro. Un tiempo para estar con la familia, bajar el ruido y volver a lo importante. Ha sido un año intenso, con muchas conversaciones, preguntas, respuestas, realidades, aprendizajes y razones para nunca perder la fe y la esperanza.

“Que estas fechas sirvan para recargar energía, cuidar a los nuestros y recordar que vale la pena seguir luchando por ser felices haciendo el bien sin mirar a quien. Les deseo paz, salud y momentos que se queden en la memoria. ¡Feliz Navidad!”, publicó el hijo de AMLO el 24 de diciembre.

Al día siguiente, el usuario @PumaChairo le preguntó: “¿Qué te compraste en Loro Piana?”

A lo que López Beltrán solo respondió: “Nada”.