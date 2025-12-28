Alito arremete contra AMLO por el descarrilamiento del Tren Interocéanico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, exigió una investigación a fondo y castigo a los responsables del descarrilamiento del tren Interocéanico del Istmo de Tehuantepec.

A través de su cuenta de X, el presidente nacional del PRI acusó que el descarrilamiento fue consecuencia directa de la improvisación.

“Se descarrilla el Tren Interocéanico en Nizanca, Oaxaca, esa ‘obra insignia’ del impresentable narcopresidente @lopezobrador_, a la que le metieron miles de millones.

“¡Pusieron en riesgo la vida de 250 personas por culpa de un gobierno inepto, bruto y criminalmente irresponsable! No hay mantenimiento, no hay control, no hay seriedad. Solo propaganda, corrupción y puras mentiras. Eso es Morena: un régimen incapaz que juega con la vida del pueblo de México”, acusó el líder tricolor.

Por ello, exigió investigar a fondo las causas del accidente y castigo a los responsables.

“Esto es la consecuencia directa de la improvisación, la negligencia y el desprecio con el que gobiernan.

“Desde el PRI exigimos una investigación a fondo y castigo a los responsables. ¡No vamos a quedarnos callados mientras destrozan al país!”, publicó.

Al igual que Moreno, el senador del PRI, Manuel Añorve acusó al gobierno de la 4T de actuar improvisadamente y ser responsable del descarrilamiento cuyo saldo preliminar es de 15 personas heridas.

“Otra vez se descarriló el Tren Interocéanico de la 4T. Una obra millonaria operada por la @SEMAR_mx, pero diseñada con prisas políticas por @PartidoMorenaMx”, afirmó.

“Los marinos son profesionales de la seguridad marítima, no operadores ferroviarios por naturaleza. La responsabilidad es de López Obrador que militarizó la infraestructura creyendo que eso sustituye a la planeación técnica. Las improvisaciones se pagan… y hoy descarrilan”.