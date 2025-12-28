Salinas Pliego truena contra la 4T por el descarrilamiento del Tren Interocéanico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El empresario Ricardo Salinas Pliego arremetió contra el gobierno de la 4T por el descarrilamiento del tren Interocéanico del Istmo de Tehuantepec ocurrido la mañana del domingo en Oaxaca y en el que murieron 13 personas.

A través de su cuenta de X el dueño de Grupo Salinas reprochó que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador vacaciones como millonarios en el extranjero mientras el país va “de fracaso en fracaso”.

“La corrupción de Andy López y todo el clan de Macuspana sigue causando estragos al país. Mientras ellos vacacionan como millonarios en otros países con el dinero que le robaron a los mexicanos, aquí sigue el país de fracaso en fracaso”, publicó.

La corrupción de Andy López y todo el clan de Macuspana sigue causando estragos al país. Mientras ellos vacacionan como millonarios en otros países con el dinero que le robaron a los mexicanos, aquí sigue el país de fracaso en fracaso. https://t.co/pErP9nVcJC — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 28, 2025

Salinas Pliego compartió una nota informativa que recuerda que esta es la segunda ocasión en menos de un mes que el Tren Interocéanico sufre un percance.

“El gobierno y sus proyectos fallidos, cerrando el año justo como lo empezaron, con puras tragedias y pérdidas de dinero que pagamos los mexicanos.

El Gobierno y sus proyectos fallidos, cerrando el año justo como lo empezaron, con puras tragedias y perdidas de dinero que pagamos los Mexicanos.



Los políticos siempre buscan jugar al empresario para cometer robos, fraudes y delinquir a sus anchas. Si no me creen, piensen y… https://t.co/Y8S9batkVw — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 28, 2025

“Los políticos siempre buscan jugar al empresario para cometer robos, fraudes y delinquir a sus anchas. Si no me creen, piensen y señalen una sola empresa del Estado que funcione y tenga ganancias”, indicó en una segunda publicación.

Y en una tercera, reaccionó al informe oficial sobre los 13 fallecimientos a causa del accidente.

“Ya van 13 muertos .., y de seguro habrá mas … ¿ Que demonios tiene que hacer la MARINA operando trenes de pasajeros ? Aparte de que los trenes estos son viejos, sucios, feos e inútiles … ¿ Porque exponer la reputación de las fuerzas armadas al ponerlos a operar esta basura ? ¿ O acaso hay negocio para algunos asesores, constructores y operadores?”

Ya van 13 muertos .., y de seguro habrá mas … ¿ Que demonios tiene que hacer la MARINA operando trenes de pasajeros ?

Aparte de que los trenes estos son viejos, sucios, feos e inútiles … ¿ Porque exponer la reputación de las fuerzas armadas al ponerlos a operar esta basura ? ¿… pic.twitter.com/OWtH4fqyYN — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 29, 2025

Y luego publicó: "Lamento profundamente el fallecimiento de 13 mexicanos en el descarrilamiento del fallido #TrenInteroceánico. La corrupción y las mochaditas cada 3,000 m³ tienen consecuencias mortales para el pueblo bueno y sabio, pero tristemente no tendrán consecuencias para los responsables".

Lamento profundamente el fallecimiento de 13 mexicanos en el descarrilamiento del fallido #TrenInteroceánico.



La corrupción y las mochaditas cada 3,000 m³ tienen consecuencias mortales para el pueblo bueno y sabio, pero tristemente no tendrán consecuencias para los… https://t.co/6RAQ5k7tax — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 29, 2025

Deuda fiscal

Salinas Pliego es uno de los empresarios que el gobierno federal mantiene en la mira debido a las deudas fiscales millonarias que sus empresas acumulan desde sexenios pasados.

En noviembre pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) ratificó la obligación de Grupo Elektra y de TV Azteca de pagar más de 50 millones de pesos de los créditos fiscales que tiene pendientes.

Ante esta continua confrontación entre el empresario y el gobierno de la 4T, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés afirmó que su partido no lo ha descartado como posible candidato a la Presidencia de la República.