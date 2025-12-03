Canaco respalda la llegada de Ernestina Godoy a la FGR: “es una persona que ya conocemos”

Adán Augusto López abraza a Ernestina Godoy después de que el Senado la designara como fiscal general. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), el nombramiento de Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) representa un buen mensaje, tras la salida de Alejandro Gertz Manero.

Al respecto, el presidente del organismo empresarial capitalino, Vicente Gutiérrez Camposeco, expuso que respaldan el nombramiento, ya que “Godoy dio muy buenos resultados en la Ciudad de México”.

“Hay que reconocerlo, estuvo con nosotros muchas veces. Es una persona que ya conocemos y que tiene muy buena comunicación con las diferentes autoridades tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a nivel nacional con Omar García Harfuch, también con general secretario de la Marina”, dijo.

El dirigente comercial señaló que, con la llegada de Godoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría encaminarse a un “muy exitoso” combate al crimen organizado a través de la nueva fiscalía.

“Vienen buenas etapas para la fiscalía. No podría calificar la gestión de Gertz Manero, cada quien que la califique, insisto, nadie lo ha defendido”, dijo.