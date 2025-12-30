Diputada del PRI busca que niños reciban gratuitamente fórmula láctea en primeros seis meses

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ana Isabel González González, diputada del PRI, propuso una iniciativa para adicionar la Ley General de Salud para que el Estado proporcione de manera gratuita fórmula láctea nutritiva y adecuada para los niños y niñas durante sus primeros seis meses de vida.

La iniciativa busca que el programa en la materia será administrado por el Gobierno Federal en colaboración con las entidades federativas, siguiendo las directrices técnicas, sanitarias y nutricionales establecidas por la Secretaría de Salud.

También fija que la Secretaría de Salud, junto con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, definirá los estándares de calidad, trazabilidad, distribución y seguimiento nutricional, con un enfoque especial en las zonas de alta marginación, comunidades indígenas y áreas rurales.

La propuesta de la diputada tricolor busca disminuir las desigualdades en el acceso a la nutrición infantil, con un enfoque particular en las comunidades rurales, indígenas y en aquellas áreas urbanas que enfrentan condiciones de marginación.

Ana Isabel González resaltó que en la actualidad hay un número alarmante de niñas y niños que no recibe la nutrición esencial que les permita no solo sobrevivir, sino desarrollarse de manera óptima, ya que la alimentación adecuada durante los primeros meses y años de vida es crucial, pues son los momentos en los que requieren nutrientes específicos para su crecimiento y desarrollo.

Por lo que advirtió que la falta de acceso a una nutrición adecuada puede tener consecuencias a largo plazo en la salud y el bienestar de los infantes, lo que afecta su capacidad para alcanzar su máximo potencial.

Ante ello, la legisladora, resaltó que es fundamental que se implementen políticas y programas que promuevan la lactancia materna y el acceso a alimentos nutritivos, garantizando así que todos los niños tengan la oportunidad de crecer sanos y alcanzar su pleno desarrollo.