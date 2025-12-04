Adán Augusto López descarta cambios a la Ley de Aguas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López, afirmó que no habrá cambios en la reforma de Ley de Aguas, ya que confió en el proceso realizado en San Lázaro.

En charla con medios, el senador morenista espera que lleguen a un acuerdo para que se dispensen los trámites y la minuta no sea discutida en comisiones y pase directamente al pleno este mismo día y a un par de horas de haberse aprobado la reforma de Ley de Aguas en lo particular en San Lázaro.

Noticias Relacionadas Diputados aprueban reforma a la Ley de Aguas; buscan darle trámite en el Senado este jueves

“Lo que sí vamos a proponer nosotros es que se dispensen los trámites. Esto es, que ya no vaya a comisiones, sino que directamente en el Pleno iniciar la discusión. Son necesarias las dos terceras partes, esperemos poderlas reunir

“Yo creo que se ha trabajado muy bien en Cámara de Diputados, se abrió un proceso que contempló foros, consultas, entonces nosotros, con lo que se ha aprobado hasta este momento, estamos conformes”, afirmó.

Adán Augusto López también adelantó que se plantea sesionar el martes y miércoles, pero afirmó que si es necesario lo harán también el jueves para terminar antes de que finalice el periodo establecido por la Ley que es el 15 de diciembre.

“Entiendo que en Diputados el martes discutirá vapeadores y algunas otras leyes y, dependiendo de cómo nos vayan llegando, nosotros trabajaremos hasta el martes, miércoles y, si es necesario, el jueves”, resaltó.