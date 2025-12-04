Citlalli Hernández felicita a Ernestina Godoy por su nombramiento como titular de la FGR

La secretaria de las Mujeres publicó en redes una imagen en la que aparece con Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum. Foto: @CitlaHM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, felicitó a Ernestina Godoy Ramos por su nombramiento como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y dijo que la dependencia a su cargo podrá colaborar para garantizar mejor procuración de justicia para las mujeres.

En un mensaje en su cuenta de X difundido minutos después de que la exfiscal general de Justicia de la Ciudad de México fue votada por el Senado de la República, la exsecretaria general de Morena hizo público su reconocimiento a una de las fundadoras del mencionado partido:

“Conozco su compromiso con la justicia y no tengo duda de que con ella podremos tener una amplia colaboración para trabajar por el bienestar de las mujeres en esta gran deuda de garantizar la mejor y mayor procuración de justicia para ellas”.

Al desearle “el mejor de los éxitos”, Hernández Mora compartió tres fotografías en las que aparece junto a la abogada, una de las cuales también están junto a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El pasado jueves 27, ante la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR, la secretaria de las Mujeres del gobierno federal manifestó su interés en que la institución sea “mucho más fuerte y más comprometida con las mujeres” en la procuración de justicia.

Hernández Mora recordó que con la FGR de Gertz Manero ya trabajaban en la posibilidad de hacer capacitaciones y protocolos que disminuyan el tiempo de espera cuando una mujer busca justicia.

Agregó que, independientemente de quién ocupe el cargo, la Secretaría está “muy interesada en que la Fiscalía funcione de la mejor manera porque, como lo hemos dicho, la Secretaría de las Mujeres se ha enfrentado al gran reto de la procuración de la justicia”.

Por ello, dijo que se necesitan fiscalías “más fuertes, más comprometidas con las mujeres, con sensibilidad y perspectiva”.