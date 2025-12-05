El INE batea queja del PAN contra el mitin de Sheinbaum en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó hoy un intento del Partido Acción Nacional (PAN) para impedir el mitin en el Zócalo capitalino que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó este sábado 6 de diciembre para celebrar los siete años de la “Cuarta Transformación”, es decir, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.

El PAN había solicitado al INE que emitiera medidas cautelares para impedir el “Sheinbaum Fest 2025”, anunciado por la mandataria al margen de la manifestación de sectores opositores el pasado 15 de noviembre en varias ciudades del país; en su petición al árbitro electoral, el partido de oposición alegó que, durante el evento, la mandataria vulnerará las leyes electorales mediante la promoción personalizada, el uso indebido de recursos públicos y la vulneración a los principios de legalidad, neutralidad e imparcialidad.

Noticias Relacionadas Sheinbaum convoca a chiapanecos al Zócalo de la CDMX en aniversario de la 4T

La comisión bateó la solicitud del INE, pues consideró que, sin importar lo que diga o haga la presidenta, ello no representará ningún “daño inminente a un proceso electoral actual o futuro”, razón por la cual determinó innecesario dictar medidas cautelares con carácter urgente. “Resulta improcedente suspender la realización y difusión del evento denunciado”, señaló.

El INE invitó al PAN a denunciar el posible uso indebido de recursos públicos, pero que esta denuncia deberá ser analizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), una instancia integrada por magistrados identificados por su cercanía con el poder.

La misma comisión descartó otra petición del PAN, que consistía en exhortar públicamente a Sheinbaum a abstenerse de utilizar recursos públicos para la realización de acciones que influyan en el ánimo de la ciudadanía.