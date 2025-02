Por su negligencia Morena es responsable de los aranceles impuestos por EU: “Alito” Moreno (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, responsabilizó a Morena por los aranceles que Estado Unidos impuso a México, ya que afirmó que la negligencia del partido oficialista de no enfrentar a la delincuencia y a la producción, trasiego y distribución de drogas hacía el país estadounidense provocó esa imposición.

En un vídeo en sus redes sociales, el senador priísta afirmó que las decisiones irresponsables y autoritarias del gobierno de Morena con franca alianza y protección de bandas criminales lo han convertido en un narcogobierno.

Por lo que previó que se tendrán consecuencias adversas, devastadoras e irreversibles para los mexicanos porque desde el poder, las acciones de gobierno constituyen un atentado para la seguridad de la región.

“Esa negligencia no es una cuestión de incapacidad, sino una clara señal de complicidad y consentimiento. Ningún tratado de libre comercio y ninguna integración regional puede sostenerse sin el cumplimiento de las cláusulas democráticas que le dan sentido y razón de ser a los esfuerzos y a las luchas que los liberales hemos hecho en el tiempo y en la historia”, detalló.

El legislador señalo que Morena no tienen experiencia ni capacidad, ya que no han sabido cooperar; no llaman al diálogo y se encuentran completamente rebasados, por lo que se están convirtiendo en los principales responsables de la peor crisis de seguridad, humanitaria y migratoria en la historia de México.

Alejandro Moreno advirtió que jamás apoyará la imposición arancelaria como mecanismo de presión, pero tampoco apoyará el Gobierno de México porque ha demostrado no entender el momento histórico que atraviesa la relación bilateral.

Para finalizar, afirmó que el PRI siempre estará del lado de los paisanos en el extranjero y que no dejarán de insistir en que los gobiernos de Morena asuman su responsabilidad y estén a la altura de los retos que demanda la nación.