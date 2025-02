Fernández Noroña adelanta que discusión de reforma al Infonavit será el jueves 13 de febrero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que el próximo jueves 13 de febrero se discutirá en el Pleno la iniciativa de reforma a la Ley Infonavit enviada por la Cámara de Diputados.

El legislador morenista detalló que Octavio Romero Oropeza, el director del Instituto, le dio a conocer anomalías en los créditos y en los porcentajes en el salario mínimo, por lo que ya le “urge”, aprobar la iniciativa.

“Se va al jueves, porque apenas mañana discute la Comisión, ya ven que no tuvo quórum y no queremos forzar los tiempos; podrían dispensársele algunos trámites, pero tampoco es necesario, el jueves es buen momento, estamos en tiempo, así es que el jueves a más tardar.

“Ayer tuve la oportunidad de platicar con Octavio Romero, me comentó unas historias de horror sobre el tema de Infonavit. Yo no sabía que no sólo es la empresa constructora de vivienda que se va a hacer, sino yo no sabía, mucha gente se quejaba, pero no podían explicar bien el fenómeno que se está dando con los créditos de Infonavit.

“Ya que fueran créditos bancarios era bastante grave, porque debían ser créditos de interés social; no, a un ´listillo´ se le ocurrió añadirle el porcentaje de aumento al salario mínimo y eso hizo que los créditos tuvieran un comportamiento que nunca abonas a capital, nunca”, detalló.

El senador también adelantó que habrá un cambio a la iniciativa, además de los ya aprobados en la Cámara Baja, por lo que la iniciativa podría regresar a San Lázaro.

“Había alguna preocupación por ahí, sí, a mí me preocupaba algún cambio, pero como somos Cámara de Origen todavía podríamos hacer algún cambio y mandarlo a la Cámara de Diputados”, explicó.