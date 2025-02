Claudio X. González amenaza con demandar a Pedro Haces

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El empresario Claudio X. González amagó con emprender acciones legales contra el diputado morenista Pedro Haces, quien lo acusó de no pagar impuestos.

Este lunes, el diario Reforma publicó un texto de la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, fundada por Claudio X. González, en la que se afirma que Haces, líder sindical de al menos siete millones de obreros en México, tiene un rancho de ocho hectáreas en el Ajusco y empresas en Estados Unidos y España.

El también dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) convocó a una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados aseguró que nunca ha sido corrupto ni ha trabajado en el gobierno y que todo lo que tiene ha sido por su trabajo, por lo que no tiene de que avergonzarse.

En la conferencia, Pedro Haces aludió a Claudio X. González, fundador de MCCI, que actualmente es presidida por la investigadora María Amparo Casar. El legislador anunció que entregaría una lista de todas las asociaciones civiles de las que el empresario es socio y le pidió cumplir “primero” con sus obligaciones fiscales.

“Aquí hay datos duros muy importantes, sumamente importantes. Primero, nunca he vivido del erario ni he sido funcionario público de ninguna dependencia. Segundo, de todos los sindicatos pertenecientes a CATEM, ninguno pertenece al gobierno, no somos iguales. Tercero, mi rancho existe mucho antes que la CATEM.

“Todas mis empresas desde antes de ser dirigente nacional obrero, como AH Atelier, en la que señalan a mi hija; esa paga impuestos. No soy como ‘Claudito’, que aquí está su lista, y ahorita se los voy a dar, para que se la repartan, de todas las asociaciones civiles donde es socio”, dijo Pedro Haces, y más tarde insistió:

“La nota salió hoy y aquí estoy, diciéndole a mis amigos de los medios de comunicación que todos tenemos cola, nomás que la mía es de hámster, es chiquita, hay otros que ni la puerta cierra cuando pasan. Esa es la diferencia, y les voy a repartir lo de ‘Claudito’, el niño de la X, que cumpla primero con sus obligaciones fiscales antes de estar haciendo señalamientos”, añadió.

Al concluir la conferencia pidió que se repartiera a los reporteros copias de un documento "para que vean a Claudito todos los deberes que tiene ahí con el SAT".

La respuesta de Claudio X. González

En su cuenta de X, Claudio X. González respondió en cuatro puntos a los señalamientos de Pedro Haces, a quien le cuestionó cómo obtuvo su información privada. En ese contexto dijo que se reservaba el derecho de presentar acciones legales.

Estos son los puntos enumerados por Claudio X. González en su respuesta:

"Se equivoca al vincularme a MCCI. Me siento muy orgulloso de haber fundado y de haber presidido esa organización desde su arranque en abril de 2016 y hasta junio del 2020, fecha en la que renuncié a la misma para dedicarme a otras tareas de activismo social. Me entero de las excelentes investigaciones de MCCI igual que usted: por los diarios y por las redes. "Se equivoca también cuando señala que debo impuestos. Le anexo, con fecha del día de hoy, mi comprobante de cumplimiento fiscal expedido por el SAT. No le debo un centavo a la hacienda pública. Siempre he cumplido con mis obligaciones fiscales. De otra manera, no podría ser crítico de regímenes autoritarios como el de Peña Nieto y -sobre todo- los de López Obrador y Claudia Sheinbaum. En ese sentido, me ha calumniado y me reservo el derecho de presentar acciones legales en su contra. "Le pregunto, ¿de dónde sacó mi información privada? Lo que hizo, publicarla, es ilegal. Por lo mismo, también en este caso me reservo el derecho de presentar acciones legales en su contra, y de ser necesario, contra quien le haya facilitado la información. Muchos morenistas han abusado de esa práctica para acallar a críticos del gobierno y es debido ponerle un hasta aquí. Yo lo intentaré. "Concluyo con otras dos preguntas: Independientemente del origen de su riqueza, ¿cree que es congruente la jactancia que hace de la misma con la austeridad que tanto pregona su partido Morena? Y ¿Qué pensará de tanta ostentación @Claudiashein?"

En la publicación, Claudio X. González adjuntó un documento en el que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le responde en sentido positivo a su consulta sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales.