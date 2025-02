SALTILLO, Coah. (apro).- La regidora morenista en Saltillo, Alejandra Salazar Mejorado, denunció el desvío de recursos por parte del delegado la Secretaría del Bienestar, Américo Villarreal Santiago, en favor de su novia, la senadora Cecilia Guadiana y el legislador local Alberto Hurtado, quien fue cercano colaborador del padre de ella, Armando Guadiana Tijerina.

En sus redes sociales, la influencer que fue candidata a la presidencia municipal en la capital de Coahuila, publicó un video donde evidenció que incluso se imprime un periódico, Plan C, que se reparte en el estado con propaganda tanto del delegado, como de su novia y el legislador local, amigo de ambos.

La regidora saltillense mostró que durante la entrega de tarjetas a mujeres adultas mayores la semana pasada, estuvieron presentes los camiones con propaganda de la senadora y el legislador local y en los cuales se brinda servicios médicos, además de entregarse la publicación impresa a los asistentes al evento que encabezó el delegado de la Secretaría de bienestar e hijo del gobernador de Tamaulipas del mismo nombre.

“Qué pena tener que admitir que incluso dentro de nuestro movimiento hay gente que roba y que traiciona; que por andar repartiendo unas dádivas se dejan financiar por el PRI. Por ejemplo, aquí en Coahuila está pasando algo muy grave, pero ya tenemos una mala experiencia de tratar de imponer un apellido”, señaló al recordar que el padre de Cecilia Guadiana fue impuesto como candidato de Morena a la gubernatura en el 2023, que provocó una gran división al interior de la alianza y el Partido del Trabajo nombró candidato al hoy diputado federal, Ricardo Mejía Berdeja.

Según la regidora, el reglamento interno de la Secretaría del Bienestar impide la promoción de imagen por parte de funcionarios públicos, durante la entrega de programas sociales y ella acudió al lugar porque le dieron información que estaban las unidades con la propaganda de los políticos, pero su sorpresa fue mayor al saber que estuvieron presentes durante el evento al que no fueron convocados otros morenistas.

Salazar Mejorado señaló que este acto significa que la dependencia federal “está tomada” para el beneficio de la senadora y el diputado local, novia de Villarreal Santiago y el amigo de ambos.

“A mí me pueden seguir diciendo que hago grilla, porque me imagino lo molesto que debe de ser que te exhiban en pleno delito electoral y entiendo que pueda ser lo único que tengan en su defensa. A mí no me da miedo la autocrítica porque la corrupción se tiene que exhibir y combatir desde el frente que venga; eso fue lo que nos enseñó nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, incluso si viene de adentro”, agregó.

Luego se refirió a la ley contra el nepotismo que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum para evitar que lleguen los familiares a puestos de elección heredados y afirmó que en Coahuila hay morenistas que están trabajando en base a principios y respetando a las instituciones “para beneficio de la gente, y no de los funcionarios públicos ni para promociones personales ni anticipar campañas”.

Al finalizar la publicación en redes, se dijo cansada de que no se respete a los servidores de la nación y que éstos sean utilizados para promocionar alguna figura política disfrazados de morenistas, pero trabajen como priistas.

Afirmó que Villarreal Santiago llegó a Coahuila a ser un desorden en la Secretaría del Bienestar y a “pavimentarle el camino político a su novia, mientras que a todos mis demás compañeras y compañeros les ha costado años de lucha de esfuerzos y de sacrificios”.

La publicación de la regidora causó revuelo en Coahuila y generó muestras de apoyo por parte del diputado federal Antonio Castro, quién le escribió felicitándola por “un gran planteamiento nombrar al elefante en la habitación”.

También el senador Luis Fernando Salazar hizo declaraciones y calificó como “mañas” el que se usa en los programas sociales en beneficio de actores políticos cercanos al delegado Federal.

“Es justo lo que hemos denunciado y combatido durante años y al igual que mi compañera de Saltillo, Ale Salazar, yo pienso que el comportamiento del tamaulipeco Américo Villarreal de utilizar la Secretaría del Bienestar para beneficio propio y de la senadora es una falta gravísima. Lo que mi compañera descubrió es un acto de deshonestidad, es un delito electoral, es un desvío de recursos lucrar con el nombre que le dio el expresidente Andrés Manuel López Obrador a nuestro movimiento para terminar haciendo lo mismo que hemos denunciado del PRI”, dijo.

Por la noche, el diputado local Alberto Hurtado también hizo una publicación en sus redes sociales donde señaló estar dispuesto a que se investigue si cometió algún ilícito.

Afirmó que a él lo convocaron debido a que el presidente municipal de Saltillo, el priista Javier Díaz González, no respondió a la petición de una ambulancia que pudiera estar presente para atender a los adultos mayores, en caso de requerirse.

“Se quedó sin respuesta. Me pidieron llevar el camión y lo hice y se prestó atención gratuita. Si incurrí en algún acto ilegal voy a estar atento a cualquier solicitud de información o denuncia de la autoridad correspondiente pero quiero aclararles con mucha contundencia que este camión opera con recursos personales y lo hacemos con mucho esfuerzo vamos a estar atentos a cualquier llamado y dejar en claro que los errores son para eso para no volverlos a cometer es válida la autocrítica dentro nuestro movimiento pero siempre en el marco de respeto”, dijo y señaló que no es la primera vez porque han llevado, junto con la senadora Cecilia Guadiana, comida y agua a los servidores de la nación.

Hizo un llamado a los morenistas que externaron su opinión para unirse y realizar la labor social que él y la senadora realizan con sus “camiones de la salud” porque aseguró que mientras al interior se pelean, los “de chaleco verde” (priistas que operan el programa “Mejora” del gobierno estatal) se ríen.

En tanto la senadora, dijo también, varias horas después de la publicación de la regidora, que respeta la postura de quienes opinaron, pero no tolerará que la desprestigien ni al diputado o al delegado, a quien no mencionó como su pareja.

“Lo que no tolero es que desprestigien mi persona y la del diputado local Alberto Hurtado; mucho menos que cuestionen la decisión de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, quien depositó su confianza en nuestro delegado del Bienestar, Américo Villarreal Santiago… Decirles a mis compañeras y mis compañeros, que ya son servidores públicos y además tienen un muy buen sueldo, (vamos) a trabajar en equipo porque faltan manos; pueden llevar un agua, un snack o una barrita, pero manos faltan y créanme que en mí tienen una aliada y una amiga y seguiremos trabajando con amor a Coahuila”, afirmó luego de señalar los servicios y atenciones que ha dado en varias actividades donde recalcó que son con sus propios recursos.