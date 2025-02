Reforma al Infonavit va al pleno del Senado sin cambios: “es un atraco”: Ricardo Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos aprobaron la minuta sobre la reforma a la Ley del Infonavit por la que se establece que este organismo podrá construir viviendas, por lo cual constituirá una empresa filial en términos de la legislación mercantil.

La minuta, que fue aprobada por 18 votos a favor de Morena y aliados, siete en contra y dos abstenciones, busca regular la organización, administración, operación, desarrollo, control, vigilancia y rendición de cuentas del Instituto.

La iniciativa enviada por la Cámara de Diputados tuvo diversas modificaciones como el carácter tripartita de la institución en la Comisión de Vigilancia, en el Comité de Auditoría y en el Comité de Transparencia.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dejó entrever en días previos a la discusión en comisiones que la iniciativa podría tener cambios. Sin embargo, la minuta no fue modificada, pese a las peticiones de la oposición.

“Un atentado contra los ahorros”

Ante ello, el coordinador del PAN en la Cámara Alta, Ricardo Anaya, afirmó que el partido oficialista mintió ya que no hubo cambios a la minuta y argumentó que con la reforma se meterá una empresa filial que no va a ser fiscalizada.

“¿Cuál es el problema? Que si sale mal el negocio, la gente va a perder su dinero, dinero que hoy está en sus cuentas de banco, en la cuenta de la Afore y específicamente en la subcuenta de vivienda. Por eso esta reforma es gravísima. Esta reforma es un atentado contra los ahorros de las personas”, afirmó Anaya.

El excandidato presidencial insistió en que se oponen a que el gobierno tome el dinero de las cuentas de banco de los ciudadanos y lo arriesgue, y puso como ejemplo el sobrecosto de la refinería Dos Bocas, construida cuando Octavio Romero, actual director del Infonavit, estuvo al frente de Pemex.

“Si eso sucede en la empresa filial, con los ahorros de los trabajadores, va a quebrar la empresa y se va a esfumar el dinero de la gente. Este es un atraco monumental, porque estamos además hablando de más de 2 billones de pesos”.

“Ayer declararon ustedes los representantes del gobierno que se iban a hacer cambios al dictamen para tranquilizar a los trabajadores que vinieron a protestar. Mentira, aquí está el dictamen, no hay un solo cambio respecto de lo que aprobaron los diputados, ni una coma.

“Que alguien diga que es falso y que sí hay cambios, porque ustedes salen a los medios a darle atole con el dedo a la gente a decir ‘no, no se preocupen, va a haber cambios’. No hay un solo cambio respecto de lo que aprobaron los diputados”, afirmó.

Por su parte, la senadora del PRI, Mely Romero Celis, explicó que la iniciativa no va a ayudar a cumplir la premisa de dar vivienda a los trabajadores, lo único que va a provocar es que se tomen los 2.4 billones de las subcuentas sin rendir cuentas.

“Esto no va a ayudar a cumplir el propósito de dar vivienda a los trabajadores. Lo único que va a provocar es que se tomen esos recursos, los 2.4 billones. ¿Y el futuro de los trabajadores? ¿Imagínense el riesgo que están tomando? Y lo dice clarito el artículo 42. No sólo están tomando el dinero ahorrado en esas cuentas de Afores, sino lo que van a trabajar toda su vida los trabajadores a disposición de una filial que no va a rendir cuentas, que no va a ser auditada”, subrayó.

La minuta será discutida este jueves en el Pleno del Senado. De ser aprobada sin algún cambio será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y posterior entrada en vigor en los tiempos establecidos en iniciativa.